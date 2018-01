NBA: Toronto Raptors pone de rodillas a los Cavs de LeBron James con humillante derrota

LeBron James está viendo recientemente muchas derrotas de los Cavaliers. Y ahora lo está haciendo desde el banquillo en los últimos minutos, pues ante lo abultado de los marcadores, Cleveland prefiere cuidar a su astro.

James y su decaído equipo sufrieron su peor paliza de la temporada el jueves, cuando los Raptors de Toronto se impusieron por 133-99.

Los Cavs acumulan seis derrotas en ocho partidos, desde el que perdieron en la Navidad ante Golden State, campeón defensor de la NBA.

James anotó 26 puntos ante los Raptors, mientras que Isaiah Thomas falló sus primeros 11 disparos.

Tras caer el lunes por 127-99 frente a Minnesota, los Cavs sufrieron una derrota incluso peor. Los 133 puntos anotados por Toronto representaron la mayor cantidad conseguida por cualquier rival de Cleveland en la presente campaña. Fue además el tercer duelo seguido en que los Cavaliers han tolerado al menos 127 unidades.

Fred VanVleet totalizó 22 tantos, la mayor cifra en su carrera; Jonas Valanciunas añadió 15, además de capturar 18 rebotes, y los Raptors se sobrepusieron a la ausencia de dos titulares, Kyle Lowry (por un golpe en el coxis) y Serge Ibaka (por suspensión).

Fred VanVleet cuts to the basket and dishes it off to Siakam for the #AssistOfTheNight!#WeTheNorth pic.twitter.com/QQjQtfZCNZ

