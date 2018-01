Yeferson Soteldo y su primer día de azul: "Pedí la 10 porque me gustan las responsabilidades grandes"

Por Diego Espinoza Chacoff, enviado especial a La Serena

Yeferson Soteldo vivió su primer día como jugador de Universidad de Chile. El venezolano de 20 años fue presentado en La Serena como el flamante nuevo refuerzo de los azules.

De inmediato, el ex Huachipato aseguró que "de niño quería venir a la U. Quería venir y ahora que estoy acá empezaré sudar camiseta. Para mí es un orgullo dar este paso porque sé que es un club donde te tratan muy bien", indicó.

Asimismo Soteldo reconoció que fue él quién pidió jugar con la camiseta número diez. "Yo pedí la 10 porque me gustan las responsabilidades grandes”, confesó el talentoso quien agregó que "pregunté si estaba disponible la 10, me dijeron que sí y la directiva quiso dármela, para mí es un sueño y trataré de dar lo mejor de mi”, indicó tras ser consultado por la mala experiencia de la U con los volantes creativos.

"Lo de la presión me gusta, estás llegando a un club grande, me gusta porque después puedo demostrar que estoy hecho para estar acá”, agregó.

Soteldo también añadió que irá a pelear la Copa Libertadores con los azules. "Siempre soñé con jugar en un equipo tan grande, lo primero es hacer una buena pretemporada. Como lo dije, hay que hacer un buen torneo y la Copa libertadores ni se diga, es una competición importante, ahora puedo decir que la puedo pelear".

Sobre la elección de llegar a la U, el venezolano reconoció que "tuve orfertas, pero siempre le dije a mi representante que él decidiera, sé que no me iba a llevar a un club donde no iba a jugar, yo sabía que él iba a decidir muy bien".

Finalmente dejó en manos del técnico Hoyos, el lugar que ocupará en la oncena titular. "A mí me gustaría jugar de delantero si juega con tres arriba, tengo que esperar cómo es el esquema de él. Pero también me jugar por la banda. Él verá dónde me pone, él es el que manda", cerró.