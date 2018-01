"Se me aceleró el corazón y me dieron ganas de vomitar": Casale volvió a sufrir en Uyuni

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a Uyuni

Uyuni ha sido un territorio donde Ignacio Casale ha vivido de todo. Desde que la ciudad boliviana entró al recorrido del Dakar, en 2014, el Perro ha lidiado con buenas y malas.

En su primera pasada al lugar donde se ubica el salar más grande del mundo, el chileno celebró con una victoria de etapa que le permitió recuperar el liderato en la clasificación general. Un primer lugar que no soltó nunca más y que le permitió coronarse campeón en los quads.

Luego, la historia no sería similar y en 2015 sufrió con las tormentas eléctricas, mientras que en 2016 llegó a la ciudad boliviana en helicóptero por una fractura de clavícula que lo dejó fuera de competencia.

La ciudad boliviana parece ser un terreno maldito para el Perro y en 2018 volvió a sufrir. Aunque los resultados no fueron tan nefastos como hace dos ediciones y terminó tercero en la séptima etapa, la primera maratón del Dakar, el líder general de las quads tuvo un momento de tensión, que, incluso, lo llevó a pensar que iba a sufrir un problema grave de salud.

"Íbamos con Pablo Copetti y Sanabria peleando en las dunas con vegetación y me quedé atascado. Traté de sacar el quad, fue imposible, el corazón se me aceleró, me agité y me dieron ganas de vomitar. Me senté a esperar una moto que me ayudara, era imposible sacarla solo. Ahora estamos aquí y eso es lo importante", dijo Casale tras llegar a Uyuni.

"Fue una etapa muy dura, la más dura de las que hemos corrido. Supe que iba a ser dura y bajé el ritmo para aguantar todo el recorrido, era imposible correr al cien por ciento toda la etapa. Eran muchos kilómetros, mucho barro. La navegación fue muy difícil porque no se veía bien, se llenaron de barro y los instrumentos”, agregó el piloto nacional.

Luego de arribar tercero a Uyuni y superar los problemas en la ruta, Ignacio Casale sigue liderando con facilidad en la clasificación general de los quads, superando por más de una hora a su más cercano competidor, el peruano Alexis Hernández.