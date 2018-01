La etapa maratón dejó la "embarrada" en el Dakar 2018

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a Uyuni

Si en algo concuerdan los pilotos que compiten en el Dakar 2018 es que esta edición ha sido una de las más difíciles del último tiempo. Las dunas peruanas, que volvieron después de cinco años, causaron estragos en las primeras etapas del rally y los números fueron claros: 79 retiros en las primeras cinco especiales, corridas íntegramente en Perú.

Pero Bolivia no se quiso quedar atrás en dificultad y mostró sus garras en la etapa maratón, aquella donde los pilotos llegan al campamento y no pueden recibir asistencia técnica.

Después de un primer apronte en su pasada desde Arequipa a La Paz, los pilotos se enfrentaron este sábado a una etapa completamente boliviana y se encontraron con más de un obstáculo en su camino a Uyuni. Mucho barro, frío, contraste de caminos y una exigencia física que se multiplicó por la altitud, fueron los elementos que recibieron a los competidores en Bolivia.

La prueba dejó ver sus garras de inmediato y en la ruta lo sufrió Stephan Peterhansel. El actual campeón en autos del Dakar y quien fuera líder hasta antes del inicio de la séptima etapa sufrió un desperfecto técnico y se quedó varado por casi dos horas.

Pero no fue el único peso pesado que las vio negras en la ruta. Pese a ganar la etapa, el piloto español de motos, Joan Barrera Bort, sufrió una dura caída y llegó muy lastimado al campamento. Con serios problemas en la rodilla y cojeando, el competidor del equipo Honda tuvo que ir rápidamente al centro médico para ser evaluado y dejó su continuidad en duda.

"Tuve una caída fuerte, me salí de la pista en un agujero grande y la moto se me cayó encima. Me rompí la rodilla seguro, está muy inestable y no puedo pisar. A partir de ese momento aflojé la marcha a causa del dolor. Ahora vamos a ver qué podemos hacer de cara a mañana, pero parece muy complicado seguir", dijo el español en su llegada al campamento.

A medida que llegaban los pilotos al campamento ubicado en el Regimiento Loa de Uyuni, las embarradas motos y las caras de cansancio daban cuenta del duro recorrido que tuvieron para completar la etapa maratón.

"Fue una etapa dura, mucha agua, con caminos resbalosos y unas dunas con vegetación, que al estar en la altura la moto perdía mucha potencia. Era complicado pasarlas y estuvo complicado, me agité y cansé mucho", dijo Ignacio Cornejo, el chileno del equipo Honda.

"Las dunas con vegetación fueron lo que más me complicó, te agitabas mucho y eran varios kilómetros. La moto no andaba mucho y estuvo muy cansador, es la etapa donde más me he cansado. Para mí esta fue la etapa más difícil, fue larga, empezamos con mucho frío", agregó el chileno mientras se sacaba el barro de la cara.

La opinión de los pilotos:

Ignacio Casale (chileno, líder de la clasificación de quads): "Fue una etapa muy dura, la más dura de las que hemos corrido. Supe que iba a ser dura y bajé el ritmo para aguantar toda la etapa, era imposible correr al cien por ciento toda la etapa. Eran muchos kilómetros, mucho barro. La navegación fue muy difícil porque no se veía bien, se llenaron de barro y los instrumentos".

Kevin Benavides (argentino, 2° en la clasificación general de motos): "Mucho frío, tuvimos lluvia prácticamente toda la especial. La etapa estaba difícil, una zona de navegación muy complicada, la más técnica que hemos tenido. Había muchísimo barro, venía complicado para ver y con la lluvia tuve problemas con el acelerador de la moto".

Adrien Van Beveren (francés, líder de la categoría motos): "Fue una etapa muy difícil, muchos terrenos diferentes, arena blanda, pista dura, y había mucho barro. Vamos a dar lo mejor cada día".

Laia Sanz (española, 18° clasificación general): "La altura en Bolivia es muy complicada, sobre todo para los que no estamos acostumbrados, uno lo siente físicamente. El barro también dificultó las cosas".