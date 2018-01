Una buena y otro mala: los Cóndores clasificaron al Mundial de Seven pero perdieron ante Francia

La Selección chilena de Rugby Seven, vivió las dos caras de la moneda en un mismo día. Por un lado, los Cóndores cayeron ante la selección francesa por 7-14 en los cuartos de final del Seven de Viña del Mar, torneo que se desarrolla en la ciudad desde 1986.

Sin embargo, aunque no pasaron a las semifinales del torneo, pudieron clasificarse al Mundial de Rugby Seven, que se disputará en la ciudad de San Francisco en EE.UU. Ser finalista del Seven de Punta del Este, les permitió lograr un cupo en la cita mundialista en el país norteamericano.

Los Cóndores además se clasificaron para el qualy del Seven de Hong Kong y deberá esperar resultados para ir al World Seven, que se desarrollará en Vancouver y en Las Vegas.

"No era el resultado que nos esperábamos, nosotros queríamos ganar el torneo, pero sin embargo, Chile ya está clasificado al Mundial y ahora falta ver si podremos ir al Circuito Mundial", señaló el presidente de Chile Rugby, Jorge Araya, en declaraciones a Radio Bío Bío.