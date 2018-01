Bárbara Riveros se adueña de Pucón: logra el tetracampeonato y récord en el Ironman 70.3

Por Giuseppina Lobos, enviada especial a Pucón

Bárbara Riveros no tiene competencia en casa. La triatletas nacional llegó a nuestro país para así defender el título en Pucón y no decepcionó: en un tiempo récord de 04:18:49, la chilena logró el tetracampeonato del Ironman 70.3 en la ciudad de la Novena Región.

Riveros tuvo un rendimiento magistral durante toda la competencia, tanto así que dosificó de manera perfecta en las disciplinas de nado y ciclismo. Una vez que se bajó de la bicicleta, la atleta nacional decidió que era el momento de romper los esquemas y alejarse de Ellie Salthouse quien finalmente terminó en el segundo ligar de la carrera con 04:28:09.

El podio de la décima versión del Ironman 70.3 de Pucón lo completó la chilena Valentina Carvallo quien venía de una larga ausencia en el deporte debido al nacimiento de su hijo Lucas hace nueve meses. La atleta regresó a las pistas completando la competencia en 04:41:44.

Tiempo actualizado de Bárbara Riveros: la triatleta chilena logró el tetracampeonato de Pucón en 04:18:59 @ElGraficoChile pic.twitter.com/cAX00CTF4z — Giuseppina Lobos (@Giuselobos) January 14, 2018

Tras la ardua competencia, la actual tetracampeona enfrentó a la prensa y con total humildad afirmó que hasta el último minuto dudó de la renovación de su título. "No me lo esperaba hasta el final, porque uno no sabe como el cuerpo va a responder. Lo importante es dejar feliz a la gente", sostuvo Riveros.

Con respecto al récord que quebró este domingo, la triatleta chilena le bajó el perfil totalmente. "La carrera de hoy fue mucho más rápida por lo que no me gusta comparar los tiempos. El año pasado por ejemplo, teníamos que correr siete cuadras con la bicicleta en la transición. Los cambios que se hicieron al parecer fueron positivos para todos", cerró la campeona del Ironman de Pucón.

Resultados elite femenino Ironman 70.3 Pucón:

Bárbara Riveros 04:18:59 Ellie Salthouse 04:28:09 Valentina Carvallo 04:41:44 Mahn Bruna 04:46:0