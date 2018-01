En Colo Colo hay ansiedad por los refuerzos: "Nos preocupa, ojalá lleguen pronto"

Por Diego Espinoza Chacoff, enviado especial a La Serena

En Colo Colo esperan por los refuerzos, que salvo el portero Brayan Cortés, aún no han llegado en masa al actual campeón del fútbol chileno. Y el sentir del plantel albo es de ansiedad y así lo reconoce el defensor Felipe Campos.

Tras la práctica matinal en La Serena, lugar de la pretemporada del Cacique, el defensor analizó el presente del equipo donde aún no abundan los nuevos nombres para este 2018.

"Estamos muy bien, fue una semana muy intensa en Santiago y ahora muy contentos por todo lo que hemos hecho hasta acá en La Serena. Los trabajos del nuevo PF son muy parecidos y nos hemos adaptado bien", dijo Campos.

Y sobre la situación de los posibles arribos al elenco de Pablo Guede, sentenció que "nos preocupa lo de los refuerzos, porque ojalá que lleguen pronto para que nos conozcamos como compañeros. Pero estamos muy contentos con el plantel que tenemos, eso es un tema dirigencial, nosotros estamos conformes con lo que tenemos ahora".

En esa línea, el ex Palestino dijo que "si llegan que sea ahora, ojalá sea ahora para que se adapten a nosotros y a los trabajos del 'profe' (Pablo Guede), pero sino vamos a seguir de la misma forma, estamos muy preparados físicamente". Agregó que "Pablo está tranquilo, él nos trasmite mucha tranquilidad, no lo veo complicado (porque no han llegado refuerzos) estamos todos mentalizados en los trabajos".

[VIDEO] @ColoColo entrena a esta hora en el Complejo La Alpina de La Serena en su segundo día de pretemporada en la Cuarta Región @ElGraficoChile pic.twitter.com/cRFfTnIozz — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) January 15, 2018

[VIDEO] Paredes, Valdivia, Barroso y Valdés realizan un trabajo especial, en paralelo al que comanda Pablo Guede en La Alpina @ElGraficoChile pic.twitter.com/F5YbaZCu73 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) January 15, 2018

La lesión de Rivero

Por otro lado, Campos lamentó lo ocurrido con Octavio Rivero. El uruguayo se lesionó los meniscos de la rodilla, fue operado y estará más de dos meses sin jugar, por lo que se perderá el arranque de la temporada.

"Lo de Octavio fue algo fortuito, desgraciadamente fue así, pero él está bien, muy optimista y con muchas ganas de recuperarse. Quería venir acá a La Serena para hacer doble turno con nosotros, está con muchas ganas de luchar, soy muy cercano a él y quiere salir adelante", estableció.

En esa línea, explicó que "Octavio es muy querido por todos nosotros, le hace muy bien al grupo, nos hace muy bien a todos, él quería estar con todos sus compañeros trabajando acá. Es una lata lo que pasó, pero le puede pasar a cualquiera, debe seguir luchando para volver con todo".

Finalmente, dijo que "es terrible, es un jugador que se levantó mucho y que no tuvo un semestre completo, tuvo algunos problemas en el semestre, pero cuando volvió fue un goleador clave y demostró su nivel en los últimos partidos del campeonato".