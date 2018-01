El consejo de Alan Shearer a Alexis Sánchez: "Puede irse al City si quiere"

Alexis Sánchez es el jugador del momento en el mercado europeo. Manchester City y Manchester United se pelean su fichaje y el seleccionado nacional espera resolver su futuro. Es más, en Arsenal el entrenador Arsene Wenger ya lo dio por perdido y por lo mismo, no lo consideró el fin de semana.

Es más, el DT aseguró que "su futuro se decidirá en las próximas 48 horas". Los Diablos Rojos tienen la primera opción para fichar a Alexis, aunque los Citizens aún no se bajan de la carrera y el entrenador Pep Guardiola busca evitar la llegada del tocopillano al archirrival.

Y el ex goleador de la selección inglesa y del Newcastle, Alan Shearer, aconsejó a Sánchez y reveló donde le gustaría verlo jugar.

Publimetro Chile Pep Guardiola convoca a reunión de emergencia para evitar traspaso de Alexis al United El técnico del Manchester City convocó a la cúpula del club para tomar una decisión respecto a la búsqueda del chileno. Todo se definirá en las próximas horas.

"Si Alexis quiere irse al Etihad Stadium, entonces lo hará, porque él tiene todas las cartas en su mano. Incluso si Arsenal no llega a acuerdo con el City este mes, puede irse gratis cuando su contrato termine en junio. Sánchez solo tiene que sentarse a esperar cuatro o cinco meses más para que suceda", sostuvo Shearar.

"Arsenal puede sentarlo en la banca y no dejar que juegue si Alexis no cumple con sus deseos. Sería un periodo un poco miserable para el jugador, pero Chile no estará en la Copa del Mundo así que él no necesita tantos partidos como sí otros jugadores", añadió.

Por último, aseguró que "será su decisión. Y si termina en el City o en el United no tendrá nada que ver con la plata, porque donde sea que vaya, será un hombre muy rico".