El llorado regreso de Valentina Carvallo al podio del Ironman 70.3 en Pucón

Por Giuseppina Lobos, enviada especial a Pucón

El Ironman 70.3 de Pucón 2017 fue bastante especial para Valentina Carvallo. A pesar de sus ganas, la triatleta nacional no pudo estar presente en la competencia que se realiza en la novena región debido a los siete meses de embarazo que tenía en ese momento. Un año después y con Lucas en sus brazos, la deportista volvió en gloria y majestad a la tradicional prueba.

Despreocupada totalmente por el cronometro, Carvallo realizó la carrera a su propio ritmo, el cual le permitió obtener la medalla de bronce por llegar en tercer lugar tras Bárbara Riveros y Ellie Salthouse. El tiempo de Carvallo fue de 04:41:44.

"Me sentí muy contenta por el resultado. Obviamente me hubiese gustado estar peleando la punta con Ellie y Bárbara, pero creo que para mí lo más importante era pararme en el punto de partida. No me quería perder este gran evento y aunque fueron meses difíciles, dije voy a estar pase lo que pase. Haberme quedado con el tercer lugar del podio fue un gran resultado para mi hoy día", sostuvo la deportista de 32 años.

Una vez que cruzó la meta, Carvallo no pudo ocultar las lágrimas al abrazar a su esposo e hijo que la esperaban con los brazos abiertos para celebrar su regreso a las pistas. Con bastante emoción, Carvallo compartió sus sentimientos con El Gráfico Chile.

"Para mí José y Luquitas han sido mi gran apoyo estos meses. Hoy en día es por él por quien me levanto; Lucas a lo único que vino al mundo es a llenarme el corazón de amor así que estoy inmensamente de él y el cariño que me entrega día a día", comentó tras la competencia.

Para finalizar, la deportista aprovechó para agradecer el cariño de las miles de personas que madrugaron y salieron a las calles para apoyar a los deportistas que participaron en la competencia más importante del triatlón en Chile.

"Una de las cosas por las que quería estar corriendo hoy era porque no me quería perder esa energía que te entrega la gente de Pucón; siento que en esta carrera uno de llena de buenas vibras para todo el año. Me sentí muy querida por la gente", apuntó Carvallo, quien desde ya confirmó su presencia en el Ironman 70.3

del 2019.