Musrri y su adiós a la U: "Se me aprovechaba poco y por eso decidí dar un paso al costado"

Luis Musrri dejó Universidad de Chile en diciembre pasado tras un paso por las divisiones menores del club, sin embargo para 2018 decidió dejar la institución de mi vida y regresar a la banca técnica en la Primera B, esta vez en San Marcos de Arica.

El histórico ex capitán azul no guarda rencor al Romántico Viajero al momento de recordar su partida a la institución azul: "Agradezco que la U me haya dado la posibilidad de volver, de mandarme al extranjero, de poder especializarme. Pero siento que se me aprovechaba poco y al aprovecharme poco, sentí que mi camino iba por otro lado, nada más que eso".

"Al momento en que vi que mi ascenso se veía estancando o que retrocedía, preferí dar un paso al costado porque pienso que puedo entregar mucho más de lo que podía entregar desde ahí. Pero siento que se pudo haber aprovechado un poquito más mi estadía en la U, pero ya me tocará volver en un futuro y llegar mejor preparado para enfrentar una cosa tan grande como es la U", añadió a radio Agricultura.

Sobre la directiva azul y su relación, Musrri fue claro al decir que "los que tienen el poder deportivo de Universidad de Chile son los directivos de la U, está Ronald Fuentes entre ellos, también está Miguel Ponce, los que mueven a los técnicos de aquí y para allá, pero yo no tengo problema con ellos".

No se quedó allí y aclaró su relación con Ronald Fuentes, gerente deportivo de la U. "Nunca fui amigo de Ronald, nunca tuve relación con él, ni cuando éramos compañeros en el tiempo que jugábamos en la U, simplemente no teníamos ni una relación, pero no hay ningún problema con él", estableció.

Por último, el "6" azul dijo que "los directivos pensaron que yo no estaba capacitado para hacer más de lo que estaba entregando, así que en ese sentido y para no terminar mal, di un paso al costado. Ahora toca hacer lo mejor en San Marcos y para eso estamos preparados".