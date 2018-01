¿Quién dijo que la NFL es fome? El espectacular touchdown de Minnesota que dejó a todos locos

Sabido es que la NFL no es un deporte tan popular en Chile, pero en los últimos años ha tenido un auge progresivo. Es que su espectacularidad no puede quedar de lado y sobretodo si hay definiciones como la ocurrida este domingo entre Minnesota Vikings y New Orleans Saints.

Ambos elencos buscaban el paso a la final de la Conferencia Nacional (NFC), lo que es una especie de semifinal de liga (la que da el paso al Super Bowl el próximo 4 de febrero justamente en Minnesota) y al final ocurrió una jugada que se recordará por años.

Los Saints ganaban 24-23 y quedaban 10 segundos de juego, y el quarterback Case Keenum conectó un pase de 61 yardas con Stefon Diggs, y este contra todo pronóstico la llevó hasta la zona de anotación para darle el triunfo a los Vikings por 29-24, en una acción realmente notable que definió el encuentro y que dejó a todos locos no sólo en Estados Unidos, también en el resto del mundo. De hecho en redes sociales, la jugada fue de lo más comentado este domingo y fue trending topic hasta en Chile.

Así, los de Minnesota pasaron de ronda y siguen con el sueño de jugar este Super Bowl en casa, ya que el gran evento será en su estadio: el US Bank Stadium. Sería algo inédito, porque nunca un equipo de la misma ciudad se ha clasificado para el partido grande de la NFL.

Su próximo escollo será Philadelphia Eagles, pero eso será otra historia que escribir. Por la Conferencia Americana (AFC) se medirán los ultra favoritos y actuales campeones New England Patriots con los sorprendentes Jacksonville Jaguars.

El partido completo

La jugada del final