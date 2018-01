Pinares se debate entre la U y Colo Colo a la espera de la resolución de su caso en Emiratos

Por Diego Espinoza Chacoff – enviado especial a La Serena

Con la llegada de Yeferson Soteldo a Universidad de Chile, los azules lograron arrebatarle el primer fichaje del mercado de verano a su archirrival Colo Colo. Sin embargo, el mediocampista venezolano no sería el único jugador que los azules buscan arrebatarle a los albos, debido al interés público de Azul Azul de poder contar con el actual mediocampista del Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, César Pinares.

El ex Unión Española fue desvinculado de su club luego de estar sólo un semestre en su nueva aventura extranjera, y por eso sus representantes negocian un préstamo para que pueda a ser solicitado por otros equipos del fútbol chileno. De esa forma, tanto la U, el Cacique y los hispanos han demostrado su interés de contar con el ex Chievo Verona, y según indica su representante, Sergio Gioino, Pinares está a la espera de la definición de su futuro, pero aún no les ha comunicado donde jugar el próximo año.

"A nosotros no nos ha dicho nada sobre dónde quiere jugar. Si lo autorizan, su vuelta será a Chile de seguro. No nos han confirmado nada aún del club, pero eso es lo primordial para que se concrete el fichaje (en alguno de los equipos interesados). Mi socio alargó su estadía y ahora esperaremos hasta el lunes para tener la respuesta. Después será César quien decida dónde jugar", indicó el agente en conversación con El Gráfico Chile.

Un anuncio lleno de alivio para la escuadra de Colo Colo en medio de las complejas lesiones en los meniscos que sufrieron sus delanteros Iván Morales y Octavio Rivero. Ninguno podrá ser parte de la preparación, y los primeros partidos del año del Cacique, y por eso la opción de que Pinares pueda llegar a Macul alegró, en algo, el semblante del técnico Pablo Guede, quien pidió expresamente al volante para esta temporada.

En caso de que no concrete el ansiado arribo del ex hispano, la dirigencia de Blanco y Negro piensa en presentar una oferta por el colombiano Macnelly Torres, quien ha sido constantemente vinculado y contactado por el actual campeón del fútbol nacional durante el período de fichajes de verano.

¿La U corre con ventaja?

¿El seleccionado chileno llegará a la U? / Photosport

Ante esta nueva "guerra" de fichajes desatada entre los dos equipos más grandes del fútbol chileno, muchos trascendidos han posicionado a Pinares como futuro refuerzo de la U debido a su fanatismo por ese club. Junto a eso, en el entorno del jugador creen que en el Centro Deportivo Azul tendrá más opciones de jugar que en el Cacique, y una vitrina mucho mejor que en la Unión Española.

Sumado a todo eso, en Azul Azul ya hicieron una oferta concreta por él al elenco árabe y sólo esperan que Pinares los elija a ellos sobre los albos e hispanos. El plazo de la U, eso sí, es hasta el martes, sino irán por el volante de Huachipato, César Valenzuela quien ya demostró su interés por ir a un equipo "grande" como los universitarios.

"Lo de Pinares estamos a la espera de su desvinculación en su club. El representante no ha podido llegar a definiciones aún con su club y cuando se desvincule, ojalá tome la mejor decisión y juegue con nosotros. Existe una oferta formal por él, pero lo vamos a esperar hasta el martes. Después trataremos de ver nuestro Plan B", señaló el gerente deportivo de la concesionaria azul, Ronald Fuentes.

Debido a los feriados religiosos y la larga tramitación del equipo árabe, las negociaciones para desvincular al ex Deportes Iquique se han demorado mucho, pero su agencia de representantes confía en que este lunes podrán cerrar el trato para devolver a Pinares a Chile, y así tener libertad de acción sobre su futuro.