Lolo Reyes quiere ganar la Copa Libertadores: "La U merece muchos más títulos de los que tiene"

Por Diego Espinoza Chacoff – enviado especial a La Serena

Lorenzo Reyes tuvo un año 2017 espectacular jugando por Universidad de Chile. El Botín de Oro en la última edición de los Premios El Gráfico Chile logró su primer título jugando con los azules en el torneo de Clausura pasado, y se ganó el respeto del cuerpo técnico, compañeros e hinchas gracias a su rendimiento superlativo.

Es por eso que el Lolo se pone metas altas para este complicado 2018, donde los universitarios tendrán la responsabilidad de volver a ganar el torneo local, pelear por la Copa Libertadores como una obligación desde la directiva de Azul Azul, y también tener una buena presentación en Copa Chile.

Dado ese escenario, el mediocampista de 26 años deja de lado sus desafíos personales, y en medio de la dura pretemporada que viven los laicos en La Serena, repasa con El Gráfico Chile sus intenciones de que la U pueda llegar a lo más alto de América con él en cancha, que el equipo de Guillermo Hoyos sume más títulos y además valora la llegada de las nuevas contrataciones para la U versión 2018.

¿Cómo ha sido la pretemporada, en cuánto crees que ayuda? ¿Para unir al equipo por ejemplo?

Ha estado muy fuerte la verdad. Estamos todos muy cansados pero sabemos que valdrá la pena porque hemos trabajado muy bien en estos días en La Serena. El equipo está muy unido y los que han llegado, los hemos tratado de acoger de buena manera. Nosotros estamos muy bien como equipo y confiados en que sea un gran año donde tenemos muchos desafíos importantes.

Hablando de los refuerzos ¿Crees que eran los que necesitaba el equipo para potenciarse?

Han llegado jugadores muy importantes, con un gran nivel y yo creo que si el 'Profe' los pidió es por algo y seguro que serán un gran aporte para nosotros en los que se nos viene durante el año.

Se preparan para el campeonato pero también para pelear la Libertadores ¿Crees que puedan ganar la Copa?

Obviamente que estando en la Universidad de Chile tenemos que darlo todo en lo que juguemos y ganarlo. El campeonato será muy parejo se armaron muy bien varios equipos y en la Copa nos tocó un grupo difícil. A pesar de que nos falta un rival, ya sabemos que tenemos a Cruzeiro, a Racing, que son rivales complicados, pero aún así confiamos en nuestro juego y lo que juguemos trataremos de ganarlo.

Lolo no se preocupa de pasar a la historia de la U / Photosport

¿Cuál es la meta que tienen entonces para la Copa Libertadores? ¿Y para el torneo?

En el campeonato local nuestra meta es salir campeón. Obviamente estamos muy ilusionados con eso, tenemos equipo para salir campeones, y en la Copa también, pero la idea es ir paso a paso. Nos tocó un grupo muy difícil y lo primero es clasificar y pasar la fase de grupo para luego ir pasando poco a poco los obstáculos de la Copa.

¿Qué te pareció la llegada de Yeferson Soteldo, cuánto crees que pueda aportar en la U?

Sí obvio que nos puede ayudar, todos sabemos lo que juega. Hizo una muy buena campaña con Huachipato, es desequilibrante y nos vendrá muy bien para los desafíos del equipo durante este año. Es habilidoso y le vendrá bien al equipo y aportará mucho con su habilidad sobre todo.

Además de Soteldo puede llegar César Pinares ¿Te imaginas un mediocampo junto a ellos dos?

César es un buen jugador pero hasta que no llegue o no esté confirmado, prefiero no hablar de eso y sólo referirme a los que están. Aún así sé lo que juega y sería importante porque por lo que demostró en Unión Española se ganó un respeto, sobre todo porque es muy desequilibrante en tres cuartos de cancha.

Colo Colo no ha traído los refuerzos que anunció y ha tenido muchas bajas. La UC está reinventándose ¿Sientes que ustedes son los favoritos a ganar el torneo?

No para nada. La verdad no sé muy bien si Colo Colo se ha reforzado. No he visto mucho de eso en los últimos días por la pretemporada, pero Colo Colo es el ultimo campeón así que no nos sentimos mejor que ellos. Además el punto es que nosotros sentimos bien, ni mejor, ni peor que nadie, y lo importante somos nosotros no los demás equipos. Para eso nos preparamos, para sacar lo mejor de cada jugador y nos vendrá bien en la parte física para afrontar la Libertadores, el torneo y Copa Chile.

Hablando de ti ¿Sientes la presión de hacer un gran año? ¿De pasar a la historia de la U?

Sinceramente no me siento con esa obligación, sólo tengo la obligación de hacer las cosas mejor que el año pasado en la cancha, donde tuve un año positivo, pero para mí ya fue, ya pasó, así que tengo que mejorar mucho más durante este año, pero para nada siento la responsabilidad de entrar a la historia de la U. Yo sólo trabajo mucho porque quiero ser el mejor y para eso daré mucho más acá.

¿Cuál es tu meta para este año, volver a Europa, ser parte del nuevo proceso de la selección?

La verdad es que mi meta siempre ha estado en el club en el que estoy y no pienso más allá. Ahora estoy en la U y daré todo para seguir mejorando y lograr más títulos para esta institución porque siento que merece mucho más títulos, internacionales y nacionales, de los que tiene.