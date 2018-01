Escándalo en Estados Unidos: Simone Biles acusó abusos sexuales por parte de ex médico de su equipo

La gimnasia estadounidense Simone Biles, cuatro veces campeona olímpica, contó este lunes que sufrió abusos sexuales por parte de Larry Nassar, ex médico del equipo de su país y sentenciado a 60 años de cárcel por tener imágenes de pornografía infantil en su computador.



"Yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar", publicó Biles, que ganó cuatro oros y un bronce en Río 2016, en su espacio en Twitter.

La norteamericana no se quedó ahí, porque agregó que "tendré que regresar continuamente al mismo centro de entrenamiento donde sufrí abusos".



"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido rota y cuanto más intento apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", sentenció.



Tres ex gimnastas olímpicos estadounidenses acusaron a Nassar de abusos sexuales, entre ellas Gabby Douglas, que ganó oro con Biles en la prueba por equipos en Río 2016. También figuran McKayla Maroney y Aly Raisman, que fue la primera que lo denunció.



La jueza federal Janet T. Neff, impuso el pasado 7 de diciembre a Larry Nassar la pena máxima de 60 años de prisión por los tres cargos de pornografía infantil que pesaban en su contra.