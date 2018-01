La UC podría no fichar más jugadores para 2018 tras confirmar a Dituro, Vilches y Bolados

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente deportivo de la franja, José María Buljubasich, aseguraron este lunes que están conformes con el plantel actual de Universidad Católica. De hecho, podrían quedarse con lo que tienen y no realizar más fichajes tras confirmar a Matías Dituro, Marcos Bolados y Andrés Vilches.

Tagle dijo en la conferencia de prensa que "tenemos jugadores versátiles, que pueden jugar en varias posiciones, si traemos a alguien más será porque convence al cuerpo técnico y tenga ganas de venir al club".

Y sobre la confirmación de Dituro, el timonel sentenció que "estamos contentos por el acuerdo con Matías, él llega mañana, tenía mucho interés de venir, conoce al cuerpo técnico y sabe como trabajar. Es un jugador que viene a préstamo con opción de compra, eso sí, no vamos a dar montos".

Por su parte, Buljubasich indicó que "estamos viendo otras opciones, puede que un refuerzo más, pero no queremos tener superposición de jugadores en el plantel".

"Beñat está analizando opciones, a los jugadores jóvenes, de cómo utilizará el sub 20, me parece que tenemos un plantel muy completo", agregó el ex portero de la franja.

Finalmente, también habló de la llegada de Dituro y negó que venga lesionado. "Matías viene con una dolencia, todos los jugadores tienen dolencias cuando juegan, pero no es impedimento para que pueda jugar. Miguel Vargas es un proyecto del club y confiamos en que sea la alternativa a Matías este año, al igual que Marcelo Suárez", añadió.