Vilches y Bolados quieren callar bocas en la UC: "Siempre es complicado pasar un grande a otro"

Andrés Vilches y Marcos Bolados ya son jugadores de Universidad Católica, en un movimiento que no le gustó mucho a los hinchas cruzados porque ambos futbolistas llegan en calidad de préstamo desde Colo Colo.

Los dos fueron presentados de forma oficial por el club cruzado en San Carlos de Apoquindo, aprovechando la oportunidad para decir que van a ir con todo para convencer a los fanáticos de la franja que son merecedores de vestir su camiseta.

"Gracias por la oportunidad que me dieron, me voy a esforzar mucho, siempre es complicado pasar de un equipo grande a otro, pero lo importante es demostrar en la cancha", dijo Bolados en conferencia de prensa.

Por su parte, Vilches sentenció que "estoy contento por esta oportunidad, la UC hizo un gran esfuerzo por traernos y queremos demostrar todo en la cancha. Es una gran oportunidad para nosotros, es un proyecto importante y estamos agradecidos por esto, trabajando para un torneo largo que va a ser muy complicado, esperamos con nuestro rendimiento demostrar que estamos comprometidos con el club".

Publimetro Chile La UC confirmó la llegada de Andrés Vilches y Marcos Bolados como sus primeros refuerzos Los cruzados oficializaron el préstamo de ambos jugadores por un año, quienes llegan desde Colo Colo.

Sobre su salida del Cacique, Bolados dijo que "lo mío fue parte técnica, yo entrenaba bien, pero a cualquier le hubiese gustado rendir más, pero fue un tema técnico. Ahora estoy seguro que con Beñat puedo ser el mismo de antes (recordando su paso por Antofagasta con Beñat San José)".

Mientras que el ex delantero de Huachipato explicó que "yo empecé jugando en Colo Colo, pero luego me lesioné y eso me complicó mucho para poder rendir, lamentablemente no pude ser el aporte que yo quería. Católica hace rato estaba interesada en mí, ellos me llamaron y me dijeron que me querían, eso fue muy importante para venir acá, por el proyecto que existe".

Finalmente, sobre un tatuaje que tiene Vilches junto a su hijo con la camiseta de Colo Colo y que molestó a varios hinchas de la UC, el jugador comentó que "me dio risa, es un tatuaje que tengo con mi hijo, es una foto muy bonita y más allá de la camiseta es muy importante porque está mi hijo, es algo familiar, es una polémica que se agranda de más".

Tras eso, el presidente Juan Tagle le regaló una camiseta pequeña de la UC para su hijo, lo que provocó las risas de los presentes y fue recibida con mucho gusto por el atacante. "Te tenemos preparada una camiseta para tu hijo", le dijo el timonel, que luego fue consultado por la opción de compra de ambos futbolistas, a lo que respondió "esperamos, que llegado el momento, de que ambos sigan en el club. La opción de compra está conversada, pero no somos de hablar de montos. Sabemos que el fútbol es muy cambiante y no se puede adelantar nada".