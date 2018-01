La sinceridad de Antonio Conte ante la posibilidad de fichar a Alexis Sánchez en Chelsea: "No lo creo"

Alexis Sánchez es el jugador del momento en Inglaterra. Todo el mundo está expectante para saber donde continuará la carrera del seleccionado nacional y dos de los equipos que se mostraron interesados en ficharlo, se bajaron de la carrera.

Primero fue Manchester City, ya que según la BBC, los dirigentes de los Citizens desistieron de la contratación por encontrarlo "demasiado caro".

Y este martes fue el turno del Chelsea. El entrenador Antonio Conte fue sincero y aseguró que ve poco probable fichar al chileno.

"Sobre el mercado de transferencias prefiero hablar con el club, y repito que no quiero dar mi opinión al respecto", aseguró Conte.

Aunque cuando le preguntaron por Alexis indicó que "no lo sé, no lo creo".

Con esto, Manchester United quedó con el camino despejado para cerrar la llegada del seleccionado nacional, quien fue solicitado por el entrenador Jose Mourinho.

