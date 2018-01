Merecido reconocimiento: Goldberg fue inducido al Salón de la Fama de la WWE

La WWE anunció que Goldberg será inducido al Salón de la Fama de la WWE durante una ceremonia el Viernes 6 de Abril en el Smoothie King Center, en Nueva Orleans, como parte la semana de WrestleMania .

Una de las Superestrellas de ascenso más rápido en la historia del entretenimiento deportivo, Goldberg debutó en la WCW en Septiembre de 1997 y se mantuvo con una racha invicta de 173-0.

Durante el curso de su carrera en WCW, obtuvo el campeonato WCW, el campeonato de Estados Unidos WCW y el campeonato WCW de equipos. En 2003, Goldberg hizo su debut

en la WWE y se convirtió en el campeón mundial de peso completo antes de retirarse del ring en 2004.

Doce años después de retirarse de las competencias en el ring, Goldberg regresó a la WWE en Survivor Series del 2016, donde venció a Brock Lesnar en menos de dos minutos.

Ese impulso lo llevó a Fastlane donde venció a Kevin Owens para ganar el Campeonato Universal de la WWE. "El atletismo único de Goldberg, su persona e intensidad, capturaron la imaginación de los fanáticos del entretenimiento deportivo alrededor del mundo a través de su ilustre carrera", dijo Paul Levesque.

Take a journey through the incomparable career of #WWEHOF Class of 2018 inductee, @Goldberg! https://t.co/mmlAru0xOh

— WWE (@WWE) January 16, 2018