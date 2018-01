Alexis Sánchez da para todo: en Inglaterra no saben qué más hacer y bromean con su fichaje

Falta que Alexis Sánchez suene en Tricolor de Paine. La salida del delantero chileno de Arsenal es tema país en Inglaterra, y por ello el modesto AFC Totton, de una división de ascenso británica, bromeó con el supuesto arribo del goleador nacional a sus filas.

El elenco que actúa en la Southern League Division One West publicó en su cuenta de Twitter una foto del chileno con la camiseta del club, diciendo que lo ficharon, ganándole la pulseada a Manchester United.

Lo cierto es que los días pasan y el futuro del ex Cobreloa no está claro. Recordemos que Arsene Wenger dijo el pasado domingo que todo quedaría definido en 48 horas, situación que no se produjo.