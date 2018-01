Fuga de figuras en Arsenal: Theo Walcott partió a Everton tras millonario acuerdo

Arsenal está cumpliendo una pobre campaña en la Premier League 2017-18, porque apenas se ubica en la sexta posición, lejos de puestos de Champions League. A ello se suma que sus principales jugadores están emigrando de a poco.

Esto porque se confirmó la salida del puntero derecho Theo Walcott, quien deja el cuadro de Londres para recalar en Everton, a cambio de 20 millones de libras.

El jugador de 28 años ha tenido poca continuidad en la actual temporada de la Premier, porque apenas ha jugado 47 minutos, siendo relagado por Arsene Wenger, quien lo ha utilizado sólo en la Copa de la Liga, FA Cup y Europa League.

Walcott no sería el único en partido de Arsenal, porque Alexis Sánchez está a un paso de firmar con Manchester United, cuadro con el cual tiene todo acordado.

📝 | | We’re delighted to confirm the signing of @TheoWalcott on on a three-and-a-half year deal. #WelcomeTheo

👉 https://t.co/VZUTCEC51u pic.twitter.com/vVAUyYcHxN

— Everton (@Everton) January 17, 2018