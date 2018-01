La Ceja Davis dio una lección a Boston Celtics y encumbró a los Pelicans

Anthony Davis brindó una actuación sobresaliente, y New Orleans Pelicans le sacó el triunfo del bolsillo a Boston Celtics en una nueva jornada de la NBA disputada este miércoles.

La Ceja Davis terminó con 45 puntos y 16 rebotes para guiar el martes a los Pelicans a un triunfo por 116-113 sobre los Celtics, que vieron cortada una racha de siete victorias.

“Fue un gran triunfo para nosotros. Ellos nos pusieron a prueba”, valoró el astro de New Orleans, quien se quedó cerca de igualar las 48 unidades que consiguió el domingo en la victoria en tiempo extra ante Nueva York.

Además, la Ceja aportó cuatro tantos y dos bloqueos en tiempo extra por los Pelicans, que se repusieron de un lento inicio del cuarto periodo para borrar una desventaja de cinco puntos en los últimos minutos del tiempo regular.

DeMarcus Cousins consiguió 19 unidades y 15 tableros, y Jrue Holiday aportó 23 tantos y siete asistencias. Ian Clark añadió 15 puntos, que aprovechó su ventaja en estatura para imponerse en la prórroga, cuando Boston dejó de encestar a larga distancia.

En tanto, Kyrie Irving encabezó a Boston con 27 unidades y el dominicano Al Horford terminó con 14 y nueve rebotes. Marcus Smart y Jalen Brown añadieron 16 tantos cada uno por los Celtics, que intentaron 50 triples, su cifra más alta de la temporada.

En lugar de retar a Davis y Cousins cerca del aro, los Celtics se conformaron con disparos largos, y pagaron un precio muy alto en el alargue, al encestar apenas uno de cuatro intentos.

La jugada de tres puntos de Horford en el inicio del tiempo extra puso a Boston al frente 107-106 y los Celtics se pusieron en ventaja 113-110 antes de que los Pelicans sentenciaran el encuentro.

Anthony Davis filled it up in his 2nd consecutive 40+ point game, going for 45 PTS, 16 REB in the @PelicansNBA OT win over the @celtics ! #DoItBig pic.twitter.com/AruWnmqe8w

Another big game from @AntDavis23 and he's your #FantasyPlayeroftheNight! 45 PTS, 16 REB, 2 AST, 1 STL & 2 BLK for 75.2 #NBAFantasy points in Boston tonight!

In his past two games, AD has done this: 93 PTS, 33 REB, 5 STL & 5 BLK for 160.6 FPTS! pic.twitter.com/RB7swdH7zB

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 17, 2018