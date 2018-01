Cordero y su rol en la UC de Beñat: "No me complica jugar en lo que me digan"

Martín Lasarte, Rodrigo Astudillo, Julio César Falcioni, el interino Patricio Ormazábal, Mario Salas. Todos ellos han tenido como jugador a Fernando Cordero en Universidad Católica y lo han utilizado en distintos puestos en la cancha. Ahora será el turno de Beñat San José y el propio Chiqui explicó lo que vasco pretende con él.

Consultado si jugará de lateral a raíz de lo visto en las prácticas abiertas que ha dispuesto el ex DT del Bolívar, el 11 de la UC respondió que "yo creo que un poco más arriba, pero ahora estoy entrenando de lateral, porque Yerco Oyanedel tuvo un problema y como estaba solo Germán (Voboril), en las prácticas estoy de lateral".

Más allá de eso, el zurdo sostuvo que "como ustedes saben, yo he jugado en hartas posiciones y la verdad es que no me complica jugar en lo que me digan. A pesar de que no hemos hecho fútbol oficial, todavía no sabemos cómo se va a jugar, pero sí en el papel se trata siempre de estar con tres delanteros. Se está practicando, depende de los jugadores que tengamos".

Publimetro Chile Fabián Manzano tras partir a préstamo a Palestino: "Es un orgullo estar en la historia de Católica" El volante fue cedido por todo el 2018 a los árabes, con el objetivo se sumar experiencia y minutos. "Salir de la zona de confort ayuda", advierte el bicampeón con la UC, quien sueña con volver a la precordillera para "concretar todos los sueños que tengo".

Respecto a lo realizado en lo que va de pretemporada en la Franja, el ex Unión Española expresó que "estoy bien, contento por ser parte nuevamente del plantel de Católica. Se ha hecho una buena pretemporada, trabajando bastante bien, hay un grupo bastante bueno. Sabemos que se fueron jugadores importantes y por ahí no sabíamos cómo iba a reaccionar el plantel, pero estamos contentos porque llegó (Andés) Vilches, llegó Marcos (Bolados) y la verdad es que se han integrado bastante bien".

Por otro lado, Cordero se refirió al amistoso que jugarán ante Colo Colo el sábado en La Serena. "Quedamos con la bala pasada por el hecho de no poder ganar un partido contra ellos. Así que sin duda va a ser importante el triunfo. Pero sabemos lo que es el clásico, sabemos que tenemos que ganarlo por la importancia que tiene, y vamos a salir de esa forma, o sea el mensaje que nos ha dado el cuerpo técnico es que tenemos que salir a ganar a todos los partidos y así es como lo vamos a tomar", estableció.