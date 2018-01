Toma lápiz y papel: Conoce el fixture completo del campeonato nacional 2018

Se disiparon las dudas. La ANFP dio a conocer el fixture completo del campeonato nacional 2018 de primera división del fútbol chileno, el cual a partir de esta temporada se realizará bajo el formato de "torneo largo".

La emoción del campeonato arrancará el primer fin de semana de febrero, en donde Colo Colo comenzará la defensa de su título como visita ante Deportes Antofagasta.

En tanto, la reforzada Universidad de Chile recibirá en el estadio Nacional a Unión Española, en uno de los partidos atractivos de la primera fecha, mientras que la renovada UC de Beñat San José comenzará su camino frente a Deportes Temuco en San Carlos de Apoquindo.

1ª fecha (02-05 de febrero)

U. de Chile vs. U. Española

D. Antofagasta vs. Colo Colo

U. Católica vs. D. Temuco

Everton vs. D. Iquique

U. de Concepción vs. O'Higgins

A. Italiano vs. Huachipato

San Luis vs. Curicó Unido

Palestino vs. U. La Calera

2ª fecha (09-12 de febrero)

U. Española vs. Palestino

Colo Colo vs. Audax Italiano

U. La Calera vs. D. Antofagasta

D. Temuco vs. U de Concepción

D. Iquique vs. U. de Chile

O'Higgins vs. Everton

Curico Unido vs. U. Católica

Huachipato vs. San Luis

3ª fecha (16-19 de febrero)

U. Española vs. D. Antofagasta

Palestino vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. D. Temuco

D. Iquique vs. U. La Calera

O'Higgins vs. Huachipato

Everton vs. U. Católica

U. de Chile vs. San Luis

U. de Concepción vs. Curicó Unido

4ª fecha (23-26 de febrero)

Curicó Unido vs. U. Española

Colo Colo vs. O'Higgins

D. Antofagasta vs. D. Iquique

D. Temuco vs. U. de Chile

U. Católica vs. U. La Calera

Huachipato vs. U. de Concepción

A. Italiano vs. Everton

San Luis vs. Palestino

5ª fecha (3-4 de marzo)

D. Iquique – U. Católica

U. de Chile – D. Antofagasta

Everton – San Luis

Palestino – A. Italiano

U. La Calera – Curicó Unido

Colo Colo – Huachipato

U. Española – U. de Concepción

O’Higgins – D. Temuco

6ª fecha (17-18 de marzo)

Everton – U. de Chile

U. de Concepción – Colo Colo

San Luis – D. Iquique

Huachipato – U. La Calera

Curicó Unido – A. Italiano

U. Católica – U. Española

D. Temuco – Palestino

D. Antofagasta – O'Higgins

7ª fecha (31 de marzo-1 de abril)

A. Italiano – U. de Chile

Colo Colo – U. Católica

Palestino – D. Antofagasta

O’Higgins – San Luis

Huachipato – Everton

U. La Calera – U. Española

D. Iquique – U. de Concepción

Curicó Unido – D. Temuco

8ª fecha (7-8 de abril)

San Luis – Colo Colo

Temuco – D. Iquique

Everton – U. La Calera

U. de Concepción – A. Italiano

U. Católica – Palestino

U. Española – O’Higgins

U. de Chile – Curicó Unido

D. Antofagasta – Huachipato

9ª fecha (14-15 de abril)

U. de Chile – Colo Colo

O’Higgins – U. Católica

Curicó Unido – Antofagasta

A. Italiano – San Luis

Palestino – Everton

D. Iquique – U. Española

U. La Calera – U. de Concepción

Huachipato – Temuco

10ª fecha (21-22 de abril)

U. La Calera – U. de Chile

Antofagasta – San Luis

U. de Concepción – Everton

U. Católica – A. Italiano

D. Iquique – Palestino

O’Higgins – Curicó Unido

U. Española – Huachipato

Colo Colo – D. Temuco

11ª fecha (28-29 de abril)

Curicó Unido – Colo Colo

San Luis – U. Católica

Huachipato – D. Iquique

A. Italiano – D. Antofagasta

D. Temuco – U. La Calera

Everton – U. Española

Palestino – O’Higgins

U. de Chile – U. de Concepción

12ª fecha (5-6 de mayo)

O’Higgins – U. de Chile

U. Española – San Luis

Colo Colo – Everton

U. La Calera – A. Italiano

D. Iquique – Curicó Unido

U. Católica – Huachipato

Palestino – U. de Concepción

D. Antofagasta – D. Temuco

13ª fecha (12-13 mayo)

U. Católica – U. de Chile

Colo Colo – D. Iquique

U. de Concepción – Antofagasta

San Luis – U. La Calera

Temuco – U. Española

Huachipato – Palestino

A. Italiano – O'Higgins

Everton – Curicó Unido

14ª fecha (19-20 de mayo)

U. Española – Colo Colo

U. de Concepción – U. Católica

D. Temuco – San Luis

Antofagasta – Everton

D. Iquique – A. Italiano

U. de Chile – Palestino

U. La Calera – O’Higgins

Curicó Unido – Huachipato

15ª fecha (26-27 de mayo)

Huachipato – U. de Chile

O’Higgins – D. Iquique

U. Católica – D. Antofagasta

Colo Colo – U. La Calera

A. Italiano – U. Española

Palestino – Curicó Unido

San Luis – U. de Concepción

Everton – D. Temuco