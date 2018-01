Jonathan Zacaría aumenta su calvario tras sufrir una nueva complicación en su lesión

El volante Jonathan Zacaría vive días muy difíciles en Universidad de Chile, luego de la lesión sufrida el pasado martes durante un partido amistoso frente a Deportes La Serena. El futbolista argentino tuvo una mala caída en el duelo que cerraba la pretemporada de los azules en la Cuarta Región, y por eso tuvo que ser reemplazado rápidamente del terreno de juego.

En el informe médico preliminar se indicaba que el ex Palestino sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y por eso quedaría descartado por cerca de seis meses para el técnico Guillermo Hoyos. Pese a eso, y luego de los exámenes realizados este miércoles a Zacaría, la complicación del jugador sería más grave de lo que se pensó tras el compromiso.

Según lo indicado desde el cuerpo médico de Azul Azul a El Gráfico Chile, la resonancia magnética indicó que el mediocampista también sufrió una rotura de menisco medial, además de la lesión antes señalada, y que por eso tendrá un "período mínimo de recuperación de seis meses, hasta julio de este año".

Publimetro Chile Jonathan Zacaría sufre rotura de ligamentos y será baja por seis meses en la U El volante de Universidad de Chile tuvo una rotura de ligamentos en el amistoso contra La Serena en La Portada, sumando así su segunda lesión de gravedad con los azules.

"Es complicado, pero ya me tocó salir de una lesión fea y ahora me toca de vuelta. Estoy bien mentalmente y eso es lo importante. Lo voy a sacar adelante. Fue una jugada extraña, no recuerdo bien. Me hice los exámenes y ahora debo esperar que el médico revise los resultados", manifestó Zacaría tras realizarse los exámenes en una clínica privada.

Hoyos contrariado

Debido a que el futbolista trasandino habría sufrido una fractura de tibia y peroné en diciembre de 2016, el técnico Hoyos no pudo utilizarlo durante gran parte del 2017. Pese a eso, el entrenador azul estaba esperanzado de poder utilizarlo en un tridente de ataque junto a Mauricio Pinilla y Yeferson Soteldo, pero su última lesión lo obligó a sacarlo completamente de la planificación.

A pesar de la grave lesión sufrida por Zacaría, en el cuerpo técnico del ex seleccionador de Bolivia no han definido si buscarán un reemplazante para reforzar el equipo laico, o utilizarán a uno de los juveniles que llevaron a La Serena. Un antecedente en ese caso, es lo ocurrido tras la lesión de Leandro Benegas, donde Hoyos decidió sustituirlo con la joven promesa Nicolás Guerra.

Esa decisión sobre un posible nuevo refuerzo para reemplazar al '28' universitario, además de otros temas, serán conversados por el DT y la dirigencia de Azul Azul en el regreso a los entrenamientos de este jueves, donde también se informará de las resoluciones que se tengan sobre el caso de César Pinares.