¿Quién es Marta Kostyuk? la niña de 15 años que eliminó a Seguel y es la sensación del Abierto de Australia

Marta Kostyuk es una tenista ucraniana que tiene 15 años, es la número dos del mundo en junior y se ha convertido en la gran sensación del Abierto de Australia. Viniendo de las rondas clasificatorias, ya se encuentra en la tercera ronda del cuadro principal, en una hazaña total.

Pero, ¿cómo esta niña tan precoz pudo llegar tan lejos en el primer Grand Slam del año?

Su padre Oleg Kostyuk, tenía una academia juvenil de Tenis en Kiev. Su madre Tania Beiko, compitió en el circuito y alcanzó el puesto 391° en 1994. Su vida siempre ha estado ligada al tenis, comenzó a jugar a los 5 años, sin embargo, se dedicó a la gimnasia artística hasta los 11 años, después dedicaría todo su tiempo al deporte blanco.

Kostyuk tiene 15 años y siete meses, ganó el single junior del Abierto de Australia en 2017, gracias a esto, recibió una invitación para participar en el qualy de este año, donde superó las todas las expectativas y se metió en el cuadro principal, incluyendo una victoria en tres sets sobre la chilena Daniela Seguel en segunda fase previa.

La ucraniana se convirtió en la tenista más joven en ganar un partido del cuadro principal de Australia, superando a Martina Hingis que lo hizo en 1996. Hingis llegó hasta la tercera ronda, con 15 años, pero con algunos meses más que Kostyuk. "Me dan igual los récords", dijo la menor.

Sus planes y su amor por Djokovic

A pesar que su carrera en el tenis recién comienza, la ucraniana comienza a proyectar sus planes después de retirarse de la actividad: "Cuando termine mi carrera también quiero ser buena en otras cosas, no solo en el tenis. Sé que muchos jugadores ahora se retiran, pero vuelven porque dicen que no tienen nada que hacer fuera del tenis. No quiero ser de ese tipo de personas y es por eso que no tomo el tenis como algo tan cercano".

Su manager es Ivan Ljubicic, actual entrenador de Roger Federer, "Ivan siempre me está ayudando. Cuando puede ver mis partidos después me marca qué cosas hice bien y cuáles debo mejorar",dice sobre el ex tenista croata.

"Conozco a Roger. Cada vez que nos vemos nos decimos 'Hola'. Sé que a veces le está preguntando a Iván cómo fueron mis partidos. Para mí es muy bueno permanecer en ese círculo; aprendo muchísimo", remata sobre su relación con el actual número dos del mundo.

Sus padres tienen una diferencia de 18 años, por ende, confesó que quiso casarse con Novak Djokovic, cuando tenía 13 años. Sí, tal cual como lo lee.

"Quería casarme con Novak. Creo que él lo sabe porque salió en un periódico serbio: 'Tenista ucraniana quiere casarse con Novak'. Tengo 15 años de diferencia con él y mis padres entre ellos se llevan 18 años de diferencia, así que para mí 15 años fue como: '¡Oh, está bien!', pero dejé de querer casarme con él cuando cumplí 13. ¡No hay posibilidad! Yo era una persona bastante madura", dijo de forma jocosa.

En su estreno, venció a Shuai Peng (27° WTA), en su segundo partido le ganó a Olivia Rogowska (162° WTA). En la tercera ronda, no le tocará fácil, deberá enfrentar a su compatriota Elina Svitolina (4º WTA), en un tremendo desafío.

En caso de quedar eliminada del cuadro principal, podría jugar la semana próxima la competencia de menores, donde ella pertenece. Sin embargo, Kostuyk ya hizo historia en Melbourne.

