Nadal vengó a Jarry y eliminó al argentino Mayer en el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal tuvo que trabajar duro este miércoles para lograr una victoria en la Rod Laver Arena y pasar de ronda en el Abierto de Australia 2018, tras derrotar al verdugo del chileno Nicolás Jarry, el argentino Leonardo Mayer.

Nadal, finalista de 2017, no perdió el tiempo y derrotó por 6-3, 6-4 y 7-6(4) a Mayer con apenas 10 errores no forzados y jugando a gran nivel sobre la pista rápida de Melbourne Park.

“Es una victoria importante para mí, quiero decir, es un rival difícil. Leonardo es un jugador con mucho potencial”, dijo Nadal, que el año pasado ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, pero vio demorada su preparación para Australia debido a una lesión en la rodilla derecha.

“Tras un tiempo sin estar en competición (…) la segunda victoria seguida, eso es muy importante”, añadió el mejor tenista del planeta en este momento y que jugará en la próxima ronda con el bosnio Damir Dzuhmur.

The world No.1 marches on.@RafaelNadal d Leonardo #Mayer 6-3 6-4 7-6(4) to reach the #AusOpen 3R for the 12th time. pic.twitter.com/CADuJAzoUe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2018