Un maltrecho Pelé no cree en mufas: "Brasil es favorito, tenemos una selección que da confianza"

El 'Rey' Pelé, el gran astro del fútbol brasileño y para muchos el mejor futbolista de la historia, puso este martes a su selección como favorita para conquistar el Mundial de Rusia 2018.

"Quien es brasileño y cree en Brasil siempre le apunta como favorita. Brasil tiene condiciones, tiene equipo y jugadores para ello", afirmó el triple campeón del mundo (1958, 1962 y 1970) en la ceremonia de inauguración del campeonato de Rio de Janeiro, del que es embajador.

"En la última Copa, teníamos a los mejores jugadores, pero el equipo estaba desorganizado. Ahora, Tite logró organizarlo y tenemos una selección que da confianza", señaló Edson Arantes do Nascimento, a quien no le importó que sus predicciones sean consideradas como "mufa" de mala suerte en su país.

Lo llamativo es que Pelé acudió a la cita apoyado en un andador, lo que provocó el estupor de los presentes. Él bromeó que eran sus nuevas "zapatillas".

"Antes de entrar aquí en el palco estaba discutiendo con mi asesor si lo hacía con la ayuda del andador o de un acompañante, y le dije: ¿si es la primera vez que Dios me da una zapatilla nueva, por qué no mostrarla?", dijo en tono de broma ante los espectadores que lo aplaudían.

A sus 77 años, enfrenta desde 2012 diferentes problemas médicos y en los últimos años ha sido sometido a delicadas cirugías de cadera, menisco y columna, que le han obligado a utilizar desde bastón hasta silla de ruedas.

De hecho, en diciembre pasado Pelé acudió en silla de ruedas a la ceremonia del sorteo del Mundial de Rusia en Moscú.

É uma honra ser o embaixador do Campeonato Carioca em 2018. Eu estou muito feliz de estar no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Vocês não imaginam a minha alegria de estar com saúde para estar aqui hoje. #CampeonatoCarioca2018 pic.twitter.com/qHIJWYJoXU

— Pelé (@Pele) January 15, 2018