¡Se lo pelean! El dulce presente que vive el ex Colo Colo Mathías Cardacio

¿Qué recuerdo dejó Mathías Cardacio en Colo Colo? Es difícil responder esa pregunta, porque el volante uruguayo que tuviera un fugaz paso por el Cacique el primer semestre de 2013 no jugó ni siquiera un minuto por el primer equipo albo. En su estadía en Macul sólo vio acción en la filial que en ese entonces competía en la Segunda División Profesional.

Eso sí, es probable que muchos aún recuerden una frase que lanzó en su presentación como flamante refuerzo colocolino, el 8 de febrero de 2013, cuando explicó su paso por el Milan en la temporada 2008-2009 -con apenas 19 años- sacando a colación al ucraniano Andriy Shevchenko. "Jugábamos juntos y el tenía una forma de ser muy especial. No me tenía paciencia", dijo.

Bueno, lo anterior sirve para dejar en claro que el fútbol da revanchas. Después de aquel semestre en el que no pudo convencer a Omar Labruna para ver acción en cancha, Cardacio vivió un largo itinerario, pero hoy, a los 30 años, atraviesa el mejor momento de su carrera en el Defensor Sporting de su país. Por si fuera poco, el poderoso Atlético Nacional lo tiene en la mira, como también algún club de la millonaria liga de Qatar.

Mathías Cardacio acaba de extender 1 año su contrato con el Club.#ArribaBocha 💪🏼 pic.twitter.com/bUqdHaVhWT — Defensor Sporting (@DefensorSp) January 12, 2018

El pasado 12 de enero, Defensor anunció que el mediocampista de contención firmó una extensión de su contrato por un año, sin embargo eso no le puso fin a la puja verdolaga. "El interés del técnico de Atlético Nacional de Medellín, Jorge Almirón, sigue latente, pues si bien el exentrenador de Lanús ya se ha llevado a dos futbolistas granates (Braghieri y el arquero Monetti), aún no consigue a Iván Marcone, que integra la base futbolistica que pretende mantener Ezequiel Carboni, el nuevo técnico del club del sur de Buenos Aires. Y Cardacio se iba a Colombia si no se concretaba lo de Marcone", informa Ovación.

El mismo medio también postula que lo de Nacional "no es la única posibilidad de salida para el 'Bochita'. También apareció una oferta del fútbol qatarí, que el volante debe responder a más tardar mañana (jueves). Es por unos meses y luego podría regresar al Parque Rodó, pero a los violetas les urge contar con él en el primer semestre del año, cuando deben jugar la Copa Libertadores, torneo en el que debutan recibiendo a Gremio a fines de febrero".

Ante este panorama, el propio Cardacio manifestó que "tengo tiempo hasta el viernes de responder a una oferta que tengo del fútbol de Qatar y Defensor Sporting ya está al tanto", mientras que Daniel Jablonka, presidente de su actual club, expresó que "lo de Cardacio no depende de nosotros, pero prendemos velas para que no se vaya. Nos complicaría mucho".