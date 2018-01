Locura por Sánchez: en Londres ya venden la camiseta "7" de Alexis del Manchester United

Alexis Sánchez tiene revolucionado a Inglaterra con su inminente traspaso del Arsenal al Manchester United, el cual debería estar definido en las próximas horas.

Y es tanto lo que genera Alexis en tierras británicas que todos los pasos o detalles sobre el chileno salen a la luz de forma inmediata mediante los medios de comunicación y las redes sociales.

Ahora ya se conoció que la camiseta "7" del Manchester United con el nombre "Alexis" ya se está vendiendo en la tienda oficial de Adidas en Londres.

Usuarios de Twitter compartieron imágenes de la camiseta de los Diablos Rojos, la cual seguramente se irá a agotar. De esta manera, Sánchez emulará a grandes estrellas del fútbol que ocuparán ese dorsal como George Best, Eric Cantona, David Beckham o Cristiano Ronaldo.

The adidas store on Oxford Street are printing Manchester United shirts with Alexis 7. #mufc pic.twitter.com/hf7RxAosyV

— United Xtra (@utdxtra) January 18, 2018