Nicolás Castillo se confiesa: "Yo decidí no ir a la Confederaciones por mi lesión en el tobillo"

Nicolás Castillo pasa por un excelente momento, con 4 goles en 2 partidos de la Liga MX, siendo uno de los goleadores del torneo y uno de los puntos altos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, el 2017 no fue bueno para el ex delantero de Universidad Católica, tras un buen arranque en el que parecía que iba a ser una de las mejores figuras del fútbol de México.

"Fue un año bastante malo. Antes de la pretemporada nos propusimos dejar todo atrás. Llegaron compañeros que ayudaron bastante con vibra positiva y nos dijimos todo a la cara", indicó a Univisión.

En el próximo partido, Pumas enfrentará a América, Castillo sabe que será un partido fundamental, ya que es un clásico y en el que deben demostrar que están para pelear los primeros puestos.

"Para nosotros sería muy importante (ganar). Es el partido del año, el que tenemos que ganar. Más allá de jugar bien, hay que ganar como sea, ese es el mensaje para la hinchada, que vamos a luchar los 90 minutos", agregó el formado en la UC.

También recordó la lesión en el tobillo que lo complicó en los últimos meses y por lo que debió ser operado a fines del año pasado, reconociendo que decidió no ir a la Copa Confederaciones por esta situación.

"Yo me cuido todo el día, estoy todo el día pensando en Pumas. No quiero lesionarme, no me gusta lesionarme, yo decidí no ir a la Copa de las Confederaciones por el tobillo. Yo decidí hacer una recuperación sin operarme porque era un riesgo para mi futuro", confesó.

Finalmente, Castillo relató que "ya cuando el tobillo no daba más, cuando era constante el dolor, todos los días, empecé a pisar diferente, me lesioné el isquiotibial. Creo que fue la única lesión que tuve aparte del tobillo".