Juan Tagle en su día de ira: "Me parece que hay una especie de campaña de decir que ahora Católica está pobre"

Las dificultades que ha experimentado Universidad Católica durante el presente mercado de fichajes la han distanciado de sus dos históricos rivales en el fútbol chileno. Mientras Colo Colo y Universidad de Chile han abierto sus respectivas billeteras para negociar importantes fichajes, los franjeados han tenido que redoblar esfuerzos para sumar jugadores a préstamo. Aquello ha puesto en una incómoda posición a Cruzados, sin embargo desde Las Condes se defienden de las críticas.

Este jueves, tras presentar a Matías Dituro, el presidente Juan Tagle mostró su ira al responder una pregunta acerca de los constantes reproches de los hinchas cruzados por la falta de recursos para fichar en el presente mercado. "La realidad económica de Católica es conocida, es pública y transparente, a mí me parece que hay una especie de campaña de decir que ahora Católica está pobre, pero Católica no está pobre, está en su situación económica normal, nosotros nunca hemos podido contratar jugadores que son titulares en equipos importantes de Argentina, no lo hemos hecho antes ni lo vamos a hacer ahora", partió diciendo el timonel de la UC.

"El presupuesto nuestro año a año lo hemos ido incrementando. La gente olvida que cuando uno trae a un jugador no es solamente la compra de un pase, también es el contrato del jugador que a veces es muy importante, nosotros hemos traído jugadores con contratos elevados, tenemos en nuestro plantel a jugadores con contrato elevados, que son seleccionados y que tienen trayectoria, entonces me parece que hay una exacerbación de establecer esa figura que estamos pobres ahora", continuó.

El abogado de profesión prosiguió estableciendo que "el presupuesto nuestro año a año se ha ido incrementando, los costos de los planteles se han ido incrementando, como también así nuestros ingresos han crecido, y mucho desde el año 2010 cuando partió Cruzados: hemos ido de tener ingresos de 3 mil ó 4 mil millones de pesos por año, a lo que es ahora, con 11 mil millones de pesos por año y detrás de eso hay mucho trabajo".

Tras ello, Tagle remató, argumentando que "yo trato de responder, nosotros damos mucha información, pero hay mucha gente que critica y toma el titular de un diario que pareció que iniciara una campaña para decir que Católica es un equipo pobre y todas las notas parten con esa frase. No sé si una campaña, hay una persistencia, pero el diario La Tercera ha hecho una campaña por insistir en que Católica está pobre y me parece que Católica está en la misma situación en la que ha estado siempre, en permanente mejora de sus ingresos. Ahora si los hinchas quieren tomar eso están en su derecho".

"Expectativa contra realidad"

Después de aquella extensa respuesta de Juan Tagle, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, tomó el micrófono y declaró: "también yo soy parte de los que aparecen en las críticas y creo que eso tiene que ver con la expectativa contra la realidad. Ahora lo podemos comprobar, estoy seguro que en cada período de pases muchos de los hinchas de Católica esperen que llegue Lucas Pratto y ahora se comprobó lo que vale Lucas Pratto, River pagó 11 millones de dólares por él, entonces esa expectativa indudablemente no se va a cumplir, porque no se puede cumplir, porque no es la realidad del fútbol chileno".

El Tati siguió insistiendo que "cuando las expectativas son demasiado altas, indudablemente que de ahí para abajo todo es malo, incluso Lucas Pratto hoy es uno los ídolos de Católica y cuando llegó no lo conocía nadie, Darío Conca es uno de los ídolos de Católica y cuando llegó no lo conocía nadie, Ismael Sosa, que se fue muy bien de acá, cuando llegó no lo conocía nadie".

"Se ha generado una instancia de que pareciera ser que tienen que llegar jugadores consagrados, cuando en la historia del fútbol chileno, no sólo a corto plazo, sino de mirando también hacia atrás, jugadores que llegaron y se convirtieron en ídolos en sus clubes no los conocía nadie cuando llegaron, si mal no recuerdo Barticciotto no lo conocía nadie cuando llegó a Colo Colo, pero hoy, en cierta medida, se ha instalado que tienen que llegar jugadores consagrados y es difícil que lleguen jugadores consagrados", finalizó.