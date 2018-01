"Me siento como un fantasma": El mal recuerdo del otro chileno dirigido por José Mourinho

El volante chileno Luis Jiménez es, hasta ahora, el único futbolista chileno que ha sido dirigido por el prestigioso José Mourinho en algún equipo de Europa. Fue en 2008-09 vistiendo la camiseta de Inter de Milán en Italia.

Esto podría cambiar, ya que todo indica que Alexis Sánchez será el segundo nacional que va a estar a las órdenes del carismático entrenador portugués, esta vez en el Manchester United de Inglaterra.

Sin embargo, el recuerdo de Jiménez con Mourinho no es tan auspicioso, ya tras una gran campaña 2007-08 donde fue titular en un equipo que terminó siendo campeón, el Mago fue relegado por el luso a la banca y jugó apenas siete partidos en esa campaña, sumando todas las competencias.

Zlatan Ibrahimovic y Luis Jiménez celebrando un gol por Inter. / Getty Images

"A veces, durante los entrenamientos, me siento casi como un fantasma. De verdad, no he entendido el comportamiento del entrenador conmigo. Quién sabe. Quizá me equivoco yo. Pero lo que es seguro es que en los entrenamientos doy siempre el máximo y esto me lo reconocen un poco todos", dijo Jiménez a La Gazzetta dello Sport en marzo de 2009 cuando no estaba considerado.

"Otro año así no quiero vivirlo nunca más, pero yo no me rindo nunca, sigo trabajando duro, porque estoy convencido de que puedo dejar huella", añadió esa vez el volante chileno, que en un partido con los neroazzurros vivió una horrible experiencia, ya que ingresó a los 65' y luego fue sustituido a los 77', jugando apenas 12 minutos y sin estar lesionado.

Pese a ello, un año después ya fuera del Inter, Jiménez elogió al portugués, indicando que "me gusta Mourinho no sólo como entrenador, sino que como persona. Con él se puede hablar mucho, y no sólo de fútbol. Siempre lo he estimado".

Hasta hoy, la única historia chilena junto a Mourinho. ¿Será Alexis el próximo?