La UC se abre a retirarse del mercado y podría sumar una nueva baja

Tras cerrar con éxito la extensa puja por el arquero argentino Matías Dituro, Universidad Católica enfoca sus esfuerzos en materia de fichajes en la negociación por el delantero Sebastián Sáez, sin embargo ante las dificultades que han surgido en el caso del atacante del Emirates Club, en San Carlos de Apoquindo contemplan la opción de retirarse del mercado, aunque manifiestan que Sacha no es la única opción para reforzar la ofensiva.

Así lo expresó el presidente de Cruzados, Juan Tagle, después de la presentación de Dituro en el complejo Raimundo Tupper Lyon, tras ser consultado por el estado de las negociaciones por Sáez. "No es la única opción que hemos evaluado, no lo hemos definido, no es seguro que llegue un cuarto refuerzo, pero tampoco es imposible", estableció el mandamás de la concesionaria que administra el fútbol de la UC.

"Es algo que estamos evaluando desde el punto de vista económico y deportivo, todavía queda algo de tiempo, siempre lo ideal es tener a los jugadores al primer día, pero a veces eso atenta contra la posibilidad de elegir al indicado. Esperamos tener una resolución en los próximos días o en la próxima semana sobre ese asunto", prosiguió con su respuesta el timonel de la sociedad anónima de Las Condes.

Sobre el mismo tema, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, planteó que "el plantel está confirmado, más allá de la lesión de Yerco (Oyanedel), que puede que lo tenga de baja por cerca de dos meses, hay jugadores que pueden jugar en ese puesto. En definitiva el foco está puesto en traer un delantero, en el caso de que llegue alguien más, no está pensado traer jugadores en otros puestos".

Por otro lado, el Tati reconoció que es factible que el lateral Stefano Magnasco salga a préstamo a un club del extranjero. "En el tema de Stefano hay conversaciones o comentarios de que podría llegar una oferta de un préstamo y que muy probablemente sea hasta mitad de año, por lo tanto si esa oferta de préstamo llega y al jugador le interesa, indudablemente que la vamos a atender, como lo hemos hecho con otros jugadores".