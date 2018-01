Los Warriors siguen intratables en la NBA: suman 14 triunfos seguidos como visita

Klay Thompson lució con 38 puntos, Stephen Curry añadió 30 y Golden State Warriors empató un récord de la franquicia, con su 14ª victoria seguida como visitante, al vencer el miércoles 119-112 a los Bulls de Chicago.

“Fue un típico partido de la vieja escuela por parte de los ‘Splash Brothers’”, comentó el entrenador Steve Kerr, en referencia al mote que reciben Curry y Thompson.

Dicho apodo se había mencionado con menos frecuencia desde que Kevin Durant llegó al equipo antes de la campaña anterior. Pero los dos bases, temibles con su disparo, conservan la capacidad de dar espectáculo.

Thompson acertó siete de 13 triples, mientras que Curry acertó seis de 11. Ningún otro jugador de los Warriors logró siquiera un canasta de tres puntos en este partido.

“Cuando ellos juegan así, uno simplemente desempeña su papel y sabe qué sitio ocupar”, dijo Durant, quien sumó 19 unidades.

Golden State igualó la tercera mejor seguidilla de triunfos en cancha ajena durante una temporada en la historia de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles impusieron el récord, con 16, durante la temporada 1971-72.

El español Nikola Mirotic logró 24 tantos por Chicago, que cayó a una foja de 14-8 desde que comenzó la temporada con un desastroso desempeño de 3-20. Robin López contabilizó 16 unidades, incluidas 12 en la primera mitad, en tanto que Kris Dunn sumó también 16.

