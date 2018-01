Wenger se resigna al final: "Es muy probable que Alexis se vaya, hicimos lo máximo para retenerlo"

"Sí, es probable que Alexis se vaya, en cualquier momento. Nosotros hicimos lo máximo que podíamos para retenerlo", así habló Arsene Wenger, DT del Arsenal, sobre la situación actual de Alexis Sánchez que está a un paso de fichar en Manchester United.

En conferencia de prensa este jueves, el entrenador galo parece resignado a perder a su estrella, pero también jugó con la posibilidad de que todo se caiga a última hora, como ocurrió en agosto con la posibilidad de que Alexis fuera al Manchester City.

"Así es el mercado de transferencias. Estas cosas nunca están garantizadas. Puede suceder, como también puede no suceder. Si no sucede, jugará el sábado. Trabajo en transferencias durante 30 años, es probable que suceda, pero en cualquier momento las cosas pueden fallar", dijo.

Además, Wenger reveló que le gusta el armenio Henrikh Mkhitaryan, quien llegaría como parte de pago por Sánchez desde Old Trafford: "Me gusta el jugador. Hemos jugado contra él en Dortmund y le gustó la forma de nuestro juego. El sueldo no sería un problema".

En esa línea, indicó que los Diablos Rojos son diferentes al City, ya que "yo respeto al United porque ellos generan su propio dinero, ellos pagan con sus propios recursos. Son un club muy bien manejado financieramente así que no tengo problema con el dinero que paguen".

"This would be an exchange of players."

Arsene Wenger has spoken on Alexis Sanchez leaving Arsenal and Henrikh Mkhitaryan going the other way. 🔁 pic.twitter.com/JLrL8M5OFG

— Indy Football (@IndyFootball) January 18, 2018