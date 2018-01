¿Por culpa de Alexis? El sueño de Cristiano Ronaldo se habría frustrado

Manchester United tiene todo listo para cerrar la contratación del chileno Alexis Sánchez, un hecho que trae hechos colaterales en el mercado del fútbol europeo y no sólo en Inglaterra.

Esto porque el sueño de Cristiano Ronaldo, que es regresar al United tras sus problemas con Florentino Pérez en Real Madrid, no tendrá lugar ya que con la llegada del chileno ya no habría puesto para el portugués en Old Trafford.

"La llegada de Alexis tendrá su influencia en el Real Madrid porque cierra de manera automática la posible llegada de Cristiano Ronaldo, tal y como se ha venido rumoreando en los últimos días. Mourinho no tiene ninguna intención de fichar al delantero madridista", asegura Marca.

"Con la llegada de Alexis, el técnico portugués tiene suficientes efectivos en la delantera: Alexis, Martial, Rashford, Mata, Lukaku y Lingard. Mourinho no fichará a nadie más en este mercado invernal y en verano se centrará en reforzar el centro del campo y la defensa", agrega.

Además, expresó que "un detalle que deja claro que no intentará la contratación de Cristiano es que Alexis lucirá en su camiseta el número '7', un dorsal en teoría reservado para Ronaldo allá donde vaya".

Por otro lado, aseguran que Mourinho tampoco tiene intención de fichar a Gareth Bale: "En el pasado verano ya se planteó esta posibilidad, pero el portugués, aunque considera que es un excelente jugador, no acaba de ver clara su incorporación. El principal motivo son las continuas lesiones que sufre y sabe que la operación sería muy cara y no quiere jugársela con un futbolista que tiende tanto a lesionarse".

Así, sonríe Alexis y también en la capital española.