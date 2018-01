Preparador de arqueros de Atlas sobre Toselli: "No estoy conforme, le pediré más porque sé de su nivel"

Cristopher Toselli partió a Atlas de México para vivir su primera experiencia en el fútbol internacional. Sin embargo, desde que debutó no lo ha pasado bien, ha recibido 4 goles en 2 partidos jugados en el arco rojinegro y además ha sido criticado por la prensa azteca por su rendimiento.

Ángel Maldonado es el entrenador de porteros de Atlas, integró el staff técnico de Marco Antonio Figueroa, coincidiendo con Toselli en el periodo del fantasma en Universidad Católica y opinó del presente del meta.

"A Toselli le ha costado, pero yo sabía que sería así. No tanto por la diferencia de niveles, sino porque la altitud complica bastante a los porteros. Para el arquero es bravo el tema de la altura. Poco a poco le ha ido agarrando la mano. El otro factor que le ha costado bastante es que acá se juega mucho con los pies", señaló el preparador de arqueros del equipo de Guadalajara.

"Al arquero extranjero le piden resultados de inmediato, no lo esperarán mucho, eso lo sabe Toselli. La prensa ha sido brava con él, pero no me espanta, porque sé el nivel que tiene. Su último partido me gustó, pese a que perdimos. No es fácil jugar a las 12 del día en el DF", agregó en conversación con La Tercera.

Maldonado aseguró que le exigirá más al golero nacional, ya que sabe de sus condiciones. "No estoy conforme, cada vez le pediré más. Sé cuál es su nivel. Hay una parábola que dice que el que mucho tiene, mucho se le exige. Espero muchísimo más de Toselli. Su juego con los pies es lo más bajo que tiene. Acá todos los equipos salen jugando, con mucha presión de por medio. Ser bueno con los pies no es sólo técnico, sino también es muy importante la toma de decisión".

"Sí, me llamaba la atención que no saliera. Sobre todo porque tiene mucha personalidad, es muy profesional, es un tipo ganador, pero ahora tiene la oportunidad y estoy seguro de que la aprovechará", complementó.

Finalmente, aseguró que tuvo en carpeta fichar otros arqueros del medio nacional: "A Johnny Herrera lo tenía como un fuerte candidato, pero me dijeron que no tenía deseos de partir de la U. Me hubiese encantado que viniese, pero me explicaron que también estaba económicamente muy lejos. Pero no era el único chileno que me llamaba la atención. Tuve intenciones de fichar a Brayan Cortés, que me agrada mucho. El Mono Sánchez también me gusta, pero lo vi descuidado de peso".