Dakar: La emocionante competencia de camiones terminará con polémica

January 18, The stage 12, Chilesito – San Juan.

18 января, этап Чилесито – Сан Хуан. Экипаж 501, Федерико Виллагра заправлялся с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований. Преимущество полученное нелегитимным образом в том, что заправленная наполовину машина аргентинца почти на полтонны легче и соответственно быстрее других грузовиков, взявших топлива со старта из расчета на весь маршрут. Посмотрим как на это нарушение отреагируют спортивные комиссары гонки.\ January 18, The stage 12, Chilesito – San Juan.The Crew № 501 of Federico Villagra refueled from their service truck on the Neutralization area, and it is strictly prohibited by the Regulations of the rally. The advantage obtained illegitimately is the following: the fuel range of the truck of an Argentine pilot is only the half, so his truck is almost half a ton lighter and, accordingly, faster than other trucks that have a maximum fuel range for the whole route. Let's see how the Stewards of the race react to this infringement.

