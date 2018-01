José Mourinho: "No se ha hecho nada, Sánchez es jugador de Arsenal"

Alexs Sánchez está a un paso de dejar Arsenal para convertirse en nuevo refuerzo de Manchester United, pues sólo falta que el chileno sea oficializado.

Y el técnico de los Diablos Rojos, José Mourinho, admitió las negociaciones por el tocopillano, aunque dejó en claro que todavía es jugador de los Gunners.

"No tiene sentido tratar de esconderlo o negarlo. Creo que todos saben que estamos allí, y especialmente cuando el técnico del Arsenal habla tan claramente como lo hizo", reconoció el portugués.

"No se ha hecho nada, así que en este momento Mkhitaryan, es nuestro jugador, Sánchez es del Arsenal, y con un partido mañana, quiero desconectar y centrarme en lo más importante, que es el partido", añadió el estratego luso.

Además, "Mou" agregó: "Hablaré con ustedes si algún día lo firmamos, puedo hablar con usted sobre él y sobre lo que puede aportar a nuestro equipo. Es un jugador del Arsenal, no es mi jugador, no tiene sentido que hable sobre algo que puede suceder o no".