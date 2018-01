Nadal sigue arrollando rivales en Australia y queda a un triunfo de mantener el Nº1

El español Rafael Nadal dio otra cátedra de tenis este viernes y se metió en los octavos de final del Abierto de Australia con total contundencia, sin dejar dudas de su gran nivel tenístico.

El número uno del mundo derrotó con un concluyente 6-1, 6-3 y 6-1, al bosnio Damir Dzumhur, vigésimo octavo favorito, en Melbourne Park, avazando a la ronda de los 16 mejores.

Nadal, que fue campeón de este primer Grand Slam de la temporada en 2009 y finalista en 2012, 2014 y 2017, despachó en una hora y 50 minutos a un rival que lo había vencido en Miami 2015.

De esta forma, el mejor tenista del planeta quedó a un triunfo de asegurar su puesto de número uno, ya que se alcanza cuartos de final no podrá ser superado por el suizo Roger Federer.

Por un puesto entre los ocho mejores, Nadal enfrentará al argentino Diego Schwartzman, quien superó al ucraniano Alexandr Dolgopolov (6-7, 6-2, 6-3 y 6-3). El español lidera el historial entre ambos por 3-0.

Otros que avanzaron fueron el tercer favorito, el búlgaro Grigor Dimitrov; el italiano Andreas Seppi, el británico Kyle Edmund y el español Pablo Carreño Busta.

