Pellegrini justifica su no a la Roja: "El trabajo de Selección no me motiva, no me gusta"

Manuel Pellegrini probablemente sea el mejor entrenador en la historia de Chile. No muchos pueden contar con el currículum que posee el Ingeniero que consiguió títulos en Chile, Ecuador, Argentina e Inglaterra, además de un buen paso por España en Villarreal, Real Madrid y Málaga.

En conversación con Marca, Pellegrini reiteró que no le gusta el trabajo de las selecciones, por esa razón argumenta el hecho de no haber tomado el banco de la Roja: "Siempre he dicho que el trabajo de selección no me motiva. No me gusta, es trabajo poco durante el año. Además, no dirigiría a otra que no fuera la chilena. Si tengo un club que me permita seguir compitiendo semana tras semana, voy a priorizarlo sobre una selección. Quizá tras el del 2022… Y a Rusia no creo que vaya ni como comentarista".

Además, el DT nacional habló sobre su experiencia en el fútbol chino, donde no pudo alcanzar la Champions League de Asia con el Hebei Fortune: "Este es un club muy joven y hemos progresado mucho en todo, con un 30% más de puntos, y estando en la segunda vuelta casi siempre en Champions. En la última jornada, perdimos esa posición".

"No hay ningún equipo chino capacitado para competir en Primera en España, y la prueba está en la selección china. Les falta 20 ó 30 años de desarrollo.", señaló el entrenador.

¿Qué nota se pondría, de 0 a 10, en su paso por Madrid?, fue la pregunta del periodista español a Pellegrini y este respondió: "Me pondría un 6. No fue buena, ni mucho menos, porque no ganamos ningún título, pero hicimos una buena Liga, con 96 puntos, y partiendo con una lesión de tres meses de Cristiano Ronaldo. Y, sobre todo, empezando con una plantilla con la que yo nunca estuve de acuerdo".

¿Y en el City? ¿Se subiría esa nota de 6?: "Sí, por muchas razones: ganamos tres títulos. Eso lo primero. Es verdad que en la Champions nos echó dos veces un Barça que era mejor que nosotros. En Europa dependes mucho del sorteo, fuimos el equipo más goleador en la historia del fútbol inglés. Conmigo, el City tuvo un avance".

Asimismo, aseguró que le faltaron mediocampistas ofensivos en su periodo en los merengues. "Centrocampistas ofensivos, creativos. Fue lo que reclamé al club. No tenía jugadores capacitados técnicamente en el mediocampo. Hoy tienen a Modric, Kroos, Casemiro e Isco, que marcan la diferencia de cara a los delanteros. Yo tenía muchos de arriba, pero pocos medios creativos. Desgraciadamente, Guti ya estaba en su etapa final. Los medios de creación siempre han sido la base de mis equipos: Cazorla, Riquelme, Isco, Pires, Silva, Senna".

También fue consultado por la situación que vive actualmente Málaga, que está en zona de descenso directo en el fútbol español y pasa un pésimo momento: "Me da muchísima pena. Es una afición para la que sólo tengo elogios. Ver al Málaga en esta situación me produce, primero, intranquilidad y, luego, angustia. Es una zona, además, donde salen jugadores de talento".