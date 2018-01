Rueda aguanta el recambio y confía en la "Generación Dorada": "Esta Selección tiene mucho por dar"

"Le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad, al fútbol, a don Arturo y al fútbol chileno por ser elegido para este cargo, es un orgullo y una gran satisfacción, es una responsabilidad muy grande para mí", así resumió Reinaldo Rueda, el primer entrenador colombiano de la Selección chilena, que fue presentado este viernes en la sede de la ANFP en Quilín.

Rueda apareció junto a Arturo Salah, presidente del fútbol chileno, para analizar sus primeros conceptos al mando de la Roja, haciendo un llamado a la unidad en el equipo de Todos tras el adiós al Mundial de Rusia 2018: "Ahora más que nunca necesitamos estar todos unidos por la Selección, incluyo a los medios de comunicación".

Revisa todos los dichos de Rueda en su presentación:

Recambio: "El trabajo tiene dos metas grandes, una intermedia que es la Copa América 2019 y la más grande que es Qatar 2022. Van a ser parte todos los que sean competitivos. Para cualquier cultura futbolística del mundo es muy difícil conseguir esto del recambio, se consigue con gran tacto, con mucha inteligencia, potencias como Alemania y Brasil se han demorado años en esto, pero creo que eso se puede lograr".

El futuro: "La Selección Nacional de Chile tiene mucho por dar, hay que trabajar para ver quienes tienen nivel para la Selección, el rendimiento debe ser lo ideal, es un factor primordial, tantos jugadores experimentados y más jóvenes se necesitan unos con otros, es una ley de la vida".

Reunión con los jugadores: "Es una de las tareas, conocerlos a ellos, lo que están viviendo con sus clubes, saber que podemos capitalizar de las experiencias que han tenido. Para estos partidos (Suecia y Dinamarca) es importante verlos y luego hacer las convocatorias, sean los jugadores que estuvieron en los grandes momentos y otros elementos de proyección".

Pinto Durán: "Es un recinto con mucha tradición, con mucha historia, hay un sentido de pertenencia y existe lo ideal para hacer un trabajo de selección nacional, además significa un lugar histórico para el fútbol chileno. Ese plan de un complejo moderno está, que sea competitivo para lo que significa para el fútbol internacional, pero acá están todas las condiciones para hacer un gran trabajo".

Disciplina: "Sabemos que cuando se logra una meta se cobra mucha atención en esos aspectos, son personas que saben de comportamiento, son jugadores que son referentes sociales y que saben que la Selección es un lugar sagrado que lo deben respetar, porque la Selección no es para toda la vida, es un estado que no dura siempre. Las normas y la disciplina se verán en su momento".

Una nueva directiva tras elecciones en la ANFP a fin de año: "Pienso que es algo que es normal que inquiete, pero es parte de nuestro trabajo, si hay gente de fútbol vamos a estar allí. Nuestro trabajo fortalecerá la labor del directorio. Si nos unimos y nos recuperamos vamos a ir a Qatar, si fraccionamos todo vamos a perder. Ver el Mundial desde la televisión es muy berraco, es triste, cuando vez que hay un equipo que viene de ganar la Copa América, pero va a depender de nosotros".

Nivel del fútbol local: "Hay que hacer el contacto con los referentes para palpar su situación. Es una rutina que se cumple siempre, pero se solicita la solidaridad de los clubes, que los presten cuando la selección pueda. Juegan en la selección por honor, pero no son nuestros, son de los clubes que pagan mucho dinero por ellos. Lo de la liga es un proceso que están viviendo todos en Sudamérica, los jóvenes salen muy rápido a Europa y existe una sangría. Los últimos tres campeones mundiales eran de un equipo base que juegan todos los días, eso cuesta mucho trabajo acá".

El supuesto quiebre del plantel: "Estamos ante jugadores maduros, de mucha trayectoria. Entre ellos se tienen que respetar. La camiseta de la selección es la bandera del país y debe haber ese respeto. Una selección que ha entregado lo de Chile en los últimos 10 años, no puede estar conformada por malos hombres. En el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 ya había visto a Vidal, Alexis, Medel y eran grandes jugadores".

Copa América 2019: "Es muy importante para nosotros, es el torneo más importante de la historia del fútbol, últimamente no habido un equipo que repita el título. Todo va a pasar por la condición en la que lleguen los jugadores para esa época"

Fútbol joven: "El Presidente me pidió que hiciera una asesoría con los equipos juveniles y tambien con los técnicos. Sabemos que el futuro está en las juveniles, hay que sembrar bien allí Sudamérica es muy difícil porque hay asociaciones que tienen más potencial que Chile y hay que hacer un esfuerzo mayor para presentar equipos Sub 17 y Sub 20. Hay que sembrar y poner mucho ojo en el fútbol formativo, porque es el futuro de Chile. La expectativa es que los clubes trabajen bien".

Trabajo con los jugadores: "Van a estar disponibles algunos jugadores de Europa y también de la liga local""El trabajo es muy corto para preparar esos dos juegos. Esa es la dinámica del trabajo en las selecciones".

Alexis Sánchez: "El fútbol chileno tiene un ADN especial, que se ha potenciando con la presencia de Bielsa, Sampaoli y Pizzi. Él tiene una polivalencia con jugadores que sean sus complementos, no puedo decir que 'yo lo quiero allí' y el resto no vale, depende de quiénes estén a su lado para ver cómo se le puede sacar mayor provecho"

Un ejemplo: "A Chile siempre lo pusimos como ejemplo, por su vocación ofensiva (cuando estaba en otros lados como Honduras o Ecuador), por la importancia de sus jugadores, incluso de otros que no son tan nombrados como Vidal o Alexis. Me parece que Chile tiene jugadores brillantes".

Reinaldo Rueda, el nuevo DT de la Roja.

Declaración tras la eliminación: "Esto se agranda porque no se clasificó al Mundial, ¿qué hubiese pasado si íbamos al Mundial?, son cosas que se agrandan por esto. Eso quedó en el pasado, ambos son maduros y se deben a la Selección".

Ciclos: "Lo más fácil es decir que hay un ciclo cumplido, pero no es así. Pizzi hizo un gran trabajo en involucrar a jóvenes, que van a estar pidiendo espacio y un lugar en el equipo, por eso no es una sorpresa, todo va a depender de los merecimientos que ellos hagan. El caso de la edad no es importante, sí el rendimiento que muestren. El problema es que en Sudamérica es que a los 30 uno es muy joven y a los 50 es muy viejo, afuera se le hace mucho respeto a la experiencia, está el caso de Ryan Giggs, desafortunadamente así somos los latinos, talento hay de sobra".

Gestión anterior de los otros entrenadores: "Tengo un gran respeto por los técnicos que pasaron por acá antes, porque fueron parte de un proceso histórico para la Selección".

La formación preferida: "Chile tiene una gran virtud y lo ha demostrado, con Bielsa, Borghi, Sampaoli, que sus jugadores se adaptan rápido a los sistemas tácticos, al 3-5-2, 4.3-3, el que sea, eso por su capacidad. Algunos pueden jugadores por dentro como Marcelo (Díaz) o Aránguiz, mismo caso de Gary (Medel) como la metamorfosis que sufrió Mascherano, me parece una situación muy positiva, ya veremos si él es más importante en la mitad del campo o como defensa".

Supuesta llegada a Colombia: "Tienen un gran cuerpo técnico con Pekerman, lo más sensato es que si tienen un gran Mundial es que continúen en el cargo, pero le agradezco a don Arturo de traerme y buscar la clasificación a un nuevo Mundial, es un compromiso que quiero cumplir y solo pido que Dios me dé salud para llegar hasta el final y poder abrazarnos".

Las concentraciones: "Les hago una invitación a los jugadores, a que ese espacio se respete, es lo único que hago. El que se equivoca, mala suerte".

Su llegada a Chile: "Es un fútbol que he admirado mucho, es un orgullo profesional llegar acá, ser el primer técnico colombiano que llega a Chile, ojalá satisfacer a los hinchas y los directivos.

Opción que desechó de Arabia: "El dinero no lo es todo en la vida. Acá vamos a empezar de cero. Este proyecto es atractivo porque es a cuatro años".

Si un jugador llega borracho a la concentración: "No va a pasar, creo que no hay jugadores que son convocables que hagan eso, porque hay jugadores que no van a atentar contra su organismo".

Altura de la Roja: "Es una de las situaciones que siempre analicé de Chile, que si bien no tiene envergadura, el jugador chileno ganó en agresividad en el último tiempo, el chileno por timming supera la falta de estatura".

Dichos de Andrés Marocco: "No entiendo cómo una selección tan exitosa tenga eso de camarín complicado, no sé cómo conviven si tienen ese calificativo. Tocará enfriar el camarín con algo, no entiendo hasta donde sea cierto todo".

Reinaldo Rueda y el acto simbólico. Recibe el buzo de la Roja de manos de Arturo Salah @ElGraficoChile pic.twitter.com/Pbk1AU6HPi — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 19, 2018

Las primeras palabras de Reinaldo Rueda en su presentación como nuevo DT de la Roja @ElGraficoChile pic.twitter.com/FTJqELsGxo — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 19, 2018

Reinaldo Rueda espera profesionalismo por parte de los jugadores de la Roja @ElGraficoChile pic.twitter.com/2JVWBusQHp — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 19, 2018

Rueda y el trabajo para manejar las relaciones en el camarín de la Roja @ElGraficoChile pic.twitter.com/lZmDy7GRxY — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 19, 2018