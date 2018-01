Tévez no puede creer la final perdida con Chile en 2015: "No tengo explicación, era baile todos los partidos"

Carlos Tévez llegó a Boca Juniors para jugar la Copa Libertadores 2018, después de una temporada en el club chino Shanghai Shenhua. El Apache conversó de todos los temas en su regreso a Argentina y recordó la decepción que le provocó la derrota ante Chile en la Copa América 2015, donde si bien no fue titular, es un hecho que aún da vueltas en su cabeza.

"No tengo explicación. No la encuentro. La Copa América que jugamos en Chile era baile todos los partidos. Solo con Colombia, que (David) Ospina fue figura. Yo lo veía del banco y me daba placer. Si el técnico se daba vuelta y nos nombraba le decíamos 'dejalo ahí, que estamos fenómeno'", señaló el referente xeneize a TyC Sports.

Comentó también, que los jugadores argentinos fueron víctima de muchas patadas, pero a pesar de esto, seguían mostrando buen fútbol. "Yo vi todos los partidos y los cagaban a patadas a los pibes y los pibes seguían jugando igual. Y seguían dando un baile. Yo decía 'esta copa no se nos puede ir'", agregó.

Carlos Tévez marcando un penal en la Copa América de 2015. / AP

También señaló que estaban desesperados por ganar esa Copa América: "Nos levantamos el día de la final con Chile y estábamos tomando mate en la utilería. Querías que llegara el partido ya, no habíamos sentido esa sensación. Nosotros íbamos a jugar, y jugábamos contra el que jugábamos y le pintábamos la cara (…). (Antes de la final) Decíamos 'la queremos ganar, la queremos ganar, la queremos ganar'. Yo creo que eso nos está jugando un poco en contra"..

"En el tema en las finales me juega en contra. Y esa es la sensación que yo tuve. El remedio es sacarnos la espina . ¿Viste cuando yo me levanté y dije 'este es el partido que me tengo que sacar contra River'?. Lo mismo nos está pasando en la selección. (…) Ojalá sea eso, para liberarse y estar bien el el Mundial", reconoció el formado en Boca Juniors.

Para finalizar, Tévez apoyó a Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, de cara a la Copa del Mundo de Rusia: "Con la experiencia de Higuaín y Agüero, hoy en un Mundial sacás ventaja. Ya saben lo que es jugar un Mundial, una Copa América , lo que sea. Y finales también".