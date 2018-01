Walter Montillo sigue tirando dardos: "No quiero que se diga que vengo a robar"

Walter Montillo se retiró en 2017, debido a sus reiteradas lesiones, sufrió poblemas físicos seguidos en su paso por Botafogo. Intentó volver a Universidad de Chile, pero no estaba en los planes de la dirigencia azul. Este año fichó en Tigre, club que lo sumó por seis meses y su continuidad dependerá del rendimiento, el cual si es óptimo, renovará por otro medio año.

El ex azul dialogó con Radio Continental sobre su retiro y su vuelta al fútbol profesional. "En Brasil se hablaba mucho, se decía que había ido a robar a Botafogo. Esa no era la manera de dejar de jugar".

"Me habían contratado para una Libertadores, por las lesiones no podía jugar, la presión estaba cayendo sobre mí, uno a una edad, no tiene ganas de estar sufriendo cosas que nunca ha sufrido. Por eso di un paso al costado", señaló el mediocampista sobre su periodo en Botafogo.

La Ardilla se muestra optimista en su vuelta al fútbol profesional, "Tigre tiene muy buenos jugadores, si todos nos metemos en la cabeza, podemos hacer bien las cosas. A Ledesma le gusta jugar con enganche y tres puntas. Ojalá que crezcamos como equipo".

"En primera instancia firmé por seis meses, y si estamos bien, renovaré por seis más. No quiero que se diga que vengo a robar", dijo sobre su nuevo contrato en El Matador.

Para finalizar, Montillo dijo que iba ser dificil encontrar equipo. "Sabía que iba ser difícil volver a jugar y que un equipo confíe en mi después de estar 6 meses parado, es una linda posibilidad", remató el mediocampista.