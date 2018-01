Quintanilla decepcionó y Cornejo sorprendió en las motos del Dakar 2018

Irregular fue el Dakar 2018 de Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien era una de las grandes cartas chilenas para la competencia. El piloto nacional terminó la última etapa 47°, a 22 minutos y 54 segundos del líder, Kevin Benavides (Honda), no pudiendo entrar en el podio.

"Quintafondo" quedó octavo en la tabla general de la prueba más difícil del mundo, a 02:24:05 del primero, el austriaco Matthias Walkner (KTM). El podio lo completan el mismo Benavides a 16 minutos y 53 segundos, y tercero fue el australiano Toby Price (KTM) a 23 minutos.

"Fue un Dakar muy largo y difícil para todos. No bajé los brazos nunca, pero este no fue mi Dakar. Pero estoy contento, porque terminé entero la carrera. Hay cosas que tenemos que mejorar. Tenemos muchos Dakar por delante", dijo Quintanilla a su llegada.

La gran revelación fue José Ignacio Cornejo (Honda), quien ingresó a última hora tras la plaza dejada por el portugués Paulo Goncalves. "Nacho" quedó ubicado décimo en la tabla general, a 02:42:36 de Walkner.

"Estoy feliz de haber aportado al equipo. Fue un Rally muy duro; Perú, Argentina, Bolivia, en todo tipo de condiciones y tuvimos que ayudar a compañeros. Fue muy complejo el rally así que contento por el resultado", señaló a Fox Sports.

En tanto, el campeón en autos fue el español Carlos Sainz, que se impuso en su Peugeot al francés Stephane Peterhansel.

🏆 PEUGEOT WINNER OF DAKAR

Congratulations to @CSainz_oficial @LucasCruz74 for winning the 2018 @dakar at the wheel of the #3008DKRMaxi ! And thank you to the full #DreamTeam @Peugeot @TotalRacingENG for their hard work on this tough journey. #WeLoveDust pic.twitter.com/CufwvG3Oul

— Peugeot Sport (@peugeotsport) January 20, 2018