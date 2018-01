Wenger ya se olvida de Alexis: "Si tuviera que apostar, creo que se irá al United"

Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, ya aparece resignado. Alexis Sánchez se va a ir al Manchester United luego de una teleserie interminable de mil capítulos, pero que está llegando a su fin.

Este sábado, el francés no convocó al chileno para enfrentar a Crystal Palace porque su situación ya está cada vez más lejos de Londres: "No lo puse porque se está decidiendo su traspaso al United".

"No puedes conducir al norte y jugar bien al fútbol. Espero el traspaso se concrete luego, pero no puedo anunciarlo todavía. En las próximas 48 horas se decidirá. Hasta que no haya nada cerrado, no puedes confirmar nada", dijo tras el partido que ganaron 4-1. "Si tuviera que apostar, creo que se irá, que va a suceder", indicó.

Sobre el resto de los movimientos que pueden darse en los Gunners, Wenger fue claro al señalar que "lo de Sánchez/Mkhitaryan puedo decir que está a la mitad, porque es probable que suceda. El resto, no estamos cerca de nada. Esto sucederá si Mkitharyan viene aquí, se va a definir pronto, es una posibilidad cierta".

"Enero ha sido difícil para nosotros, desestabilizador. Hemos tenido grandes jugadores preocupados por irse lo que causa incertidumbre en el equipo", añadió.

Y de la posibilidad de que llegue el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, sentenció que "Aubameyang de momento no. Él quedó fuera del equipo de Dortmund por diferentes razones, pero no porque razones estemos pensando en contratarlo".