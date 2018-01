Ya hay polémica: el conflicto millonario que desata el arribo de Alexis a Manchester United

El fichaje de Alexis Sánchez al Manchester United ya está cerca de materializarse y también, al mismo tiempo, ya hay conflicto en el elenco de Old Trafford por el millonario paso del chileno al histórico club inglés.

Esto porque el diario Mirror señala que el volante francés del United, Paul Pogba, quiere un salario idéntico al del chileno, quien acordó un monto de 400 mil libras a la semana en el elenco de José Mourinho.

"Paul Pogba exigirá que su salario se duplique para que coincida con el de £400,000 por semana de Alexis Sánchez", reveló Mirror.

1) Exclusive: Paul Pogba to demand his Manchester United wages are DOUBLED to match new arrival Alexis Sanchezhttps://t.co/yRFSl6015R pic.twitter.com/88LLxkbcFs

— Mirror Football (@MirrorFootball) January 20, 2018