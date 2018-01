El drama de Hans Martínez: "Si no resulta nada, voy a colgar los zapatos y me dedico a otra cosa"

Tras seis meses fuera del fútbol y sin club, Hans Martínez se encuentra en búsqueda de un equipo, para evitar retirarse cuando se cierre el mercado de pases en nuestro país.

“Estar sin club es lo más complicado para un futbolista, no poder hacer lo que te gusta, no estar en un camarín, disfrutar de las tallas que se tiran, todo lo que se vive en ese entorno se extraña bastante, pero uno tiene que ir aprendiendo de esas cosas y va sacando lo mejor”, dijo el defensor a Las Últimas Noticias.

“Estoy ilusionado para que salga algo, quiero agotar las últimas chances. Si se cierra el libro de pases y no resulta nada, voy a colgar los zapatos y a dedicarme a otra cosa. Con 31 años, si no me quisieran ahora, ya es difícil que después lo puedan hacer”, complementó el ex Universidad Católica, O’Higgins y Audax Italiano.

Al finalizar se refirió a las conversaciones que ha tenido durante el último tiempo con diferentes clubes: "Han habido cosas que no me han gustado mucho, sobre todo en el tema económico, uno cuando ya tiene familia no puede llegar y tomar cualquier decisión”.