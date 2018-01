Ecuador sufre una nueva baja para enfrentar a Chile en Copa Davis

Ecuador sufrió una nueva baja para la llave de Copa Davis donde enfrentará a Chile por la primera ronda del Grupo 1 de la Zona Americana, ya que su tercer mejor singlista se perderá la serie por lesión.

Emiliano Gómez (514°) no logró superar las complicaciones en el hombro, lesión que arrastra del año pasado y no estará presente ante Chile, tal como lo dio a conocer el capitán del equipo, Raúl Viver.

"Fue una decisión difícil, por eso me tomó un tiempo asimilarla, porque todavía no estaba ciento por ciento convencido de lo que iba a hacer, sin duda es una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero todavía no estoy completamente recuperado para jugar una serie de Copa Davis", expresó Viver al sitio KC Tenis.

Gómez se suma a la baja de Gonzalo Escobar (402°) quien no estará en la serie, ya que disputará el ATP de Quito.

Cabe recordar que Chile y Ecuador se medirán el 2 y 3 de febrero en el court central del Estadio Nacional.