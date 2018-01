Gary Medel brilló como defensa en valioso triunfo del Besiktas

Gran jornada para el Besiktas de Gary Medel. El cuadro del chileno derrotó por 2 a 1 a Antalyaspor en el Antalya Arena y sigue en la parte alta de la Superliga turca.

Los goles para las 'Águilas Negras' fueron obra de Anderson Talisca (30' y 54'), mientras que el descuento para el local fue de Charles Basilio (8').

El "Pitbull" jugó los 90 minutos para su equipo como zaguero central y deja atrás el mal inicio de temporada, donde estaba relegado al banco de suplentes.

Con la victoria, los blanquinegros quedaron a seis unidades de Basaksehir, líder de la liga de Turquía.

Lo próximo para Besiktas será recibir a Kasimpasa, partido que se jugará el próximo viernes.

Gary Medel: “Whoever we play against, we always battle to the end.” #Beşiktaş @MedelPitbull pic.twitter.com/AeMtudkMXP

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) January 21, 2018